Alcalde de Badajoz: «Nadie puede pedirme que incumpla lo que marca la ley»

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz no ve en estos momentos ninguna salida legal para que pueda celebrarse en los poblados una consulta que permita a los vecinos elegir a los alcaldes pedáneos y cumplir así uno de los compromisos del PP con Ciudadanos para la investidura de Francisco Javier Fragoso. El alcalde lo tiene claro y así lo expresó ayer en respuesta a preguntas de los medios de comunicación: «A día de hoy voy a cumplir escrupulosamente con lo que marca la ley y lo que no me puede pedir alguien es que siendo consciente de que es ilegal, haga algo ilegal».

El orden del día del pleno que la corporación municipal celebra mañana incluye las alegaciones al reglamento que regula esta consulta, entre ellas la de la Delegación del Gobierno, basada en la postura expresada por la Abogacía del Estado y otros dos informes, que adelantó este diario, del secretario general y de la asesoría jurídica del ayuntamiento, que concluyen que el reglamento es contrario al ordenamiento jurídico pues regula una consulta electoral que no está prevista en la normativa vigente y el municipio no tiene competencias para regularla. Además, recalcan que el alcalde es el órgano competente para designar a sus representantes en los poblados.

Fragoso señaló que su «voluntad política» ha sido cumplir el compromiso adquirido con Ciudadanos «y hasta ahí he podido llegar», pero «en este proceso uno llega hasta donde puede llegar». El alcalde recordó que él ha «jurado cumplir la legislación, la Constitución y por lo tanto no voy a hacer nada que vaya contra la ley». Insistió al señalar que «nadie me puede pedir ni a mí ni a nadie que incumplamos la ley, que cometamos un delito y que prevariquemos, porque hay un aviso de ilegalidad conformado por cuatro informes de altos funcionarios». Fragoso recordó que todos coinciden en que la elección de los representantes del alcalde en los poblados por los vecinos es ilegal «y evidentemente voy a cumplir con la ley, nadie podría entender que el alcalde se planteara no hacerlo».

Tras los dos informes emitidos en el propio ayuntamiento que advierten de la ilegalidad del reglamento que regula esta consulta, el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis García-Borruel, anunció que defenderá que el reglamento se adapte a la legalidad, para que los vecinos puedan decidir quién los representa. Pero el alcalde es tajante. Fragoso recordó a Ciudadanos cuál fue su posición respecto a la consulta en Cataluña. «Lo que vienen a decir los informes es que se llame como le llame, lo que no se puede es hacer algo que no está sustentado en un proceso legal y si lo que quiere es que los vecinos elijan, eso hoy es ilegal» y por lo tanto «yo a día de hoy no tengo ninguna solución, sólo cumplir la ley o hacer la trampa para no cumplirla y nadie le puede decir al alcalde que haga trampas».