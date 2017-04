El alcalde de Badajoz pedirá la Medalla al Mérito de la Policía Local para Mario Prado

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, solicitará a la Junta que conceda la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura a Mario Padro Bautista, el agente pacense que, estando fuera de servicio, auxilió a una mujer que estaba siendo agredida por su expareja en el aparcamiento de una gasolinera de la carretera de Cáceres el pasado domingo. Así lo anunció ayer Fragoso tras recibir al policía local en su despacho para felicitarlo por su comportamiento «heroíco» y «ejemplar», que le hace merecedor de este reconocimiento.

El agente regresaba a casa junto a su mujer y su hijo de dos años y medio cuando vio cómo un hombre estaba golpeando de forma violenta a una mujer. Bajó de su coche y persiguió al agresor, al que dio alcance y redujo hasta que llegaron refuerzos. En el forcejeo, Prado recibió un par de golpes en el oído derecho. El hombre ingresó el martes en prisión tras un juicio rápido.

Fragoso destacó que el hecho de que el agente interviniese pese a que iba junto a su familia le hacía valorar «más» su comportamiento.» «Mario actuó de una forma ejemplar, no solo no velando por la integridad física propia, porque no estaba de servicio y, por tanto no iba armado, además estaba acompañado por su hijo menor y no sabía a lo que se enfrentaba, porque el delincuente podía ir armado», resaltó.

El alcalde insistió en que el agente es «ejemplo» para sus compañeros y para los ciudadanos de cómo en lacras como la violencia de género «todos somos responsables y no podemos darnos la vuelta y ponersos de espalda».

Mario Prado se incorporó a la Jefatura de la Policía Local de Badajoz el pasado 1 de abril, tras una permuta de plaza. Su hermano Javier, también agente municipal, fue el primero en recibir la Medalla al Mérito de la Policía Local de Badajoz, que concede el ayuntamiento pacense, cuando se instituyó esta distinción hace tres años.