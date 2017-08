El alcalde de Guadiana denuncia que 6 pueblos incumplen la Memoria Histórica

El alcalde de Guadiana (del Caudillo), Antonio Pozo, que está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional para defender que se mantenga el nombre de su pueblo, ha reaccionado a la defensiva «porque como me obligan a cumplir la Ley de Memoria Histórica, vamos a cumplirla todos, no es solo para uno de los bandos». Pozo ha presentado 6 denuncias ante la Comisión Provincial de Expertos sobre la Memoria Histórica, creada por la Diputación de Badajoz por la existencia de mausoleos en los cementerios de Santa Amalia, Castuera, la Albuera, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso y una placa de la inauguración del complejo deportivo en Villanueva de la Serena, cuyo alcalde es el socialista Miguel Ángel Gallardo, presidente además de la diputación, con el que Pozo mantiene una disputa a costa del anuncio de Gallardo de retirar las subvenciones a los municipios que no cumpliesen esta ley.

El alcalde de Guadiana ha enviado copia de la denuncia a los seis alcaldes, todos ellos socialistas, a excepción de la de Santa Amalia, que es del PP. En la placa de Villanueva a la que se refiere Pozo, «se exalta la inauguración de un complejo polideportivo municipal por parte del alcalde franquista don Manuel Romero Cuerda, el 13 de mayo de 1972». Los demás casos son de mausoleos «en los que se exalta a una parte de los enfrentados en la contienda civil, por lo que se incumple, claramente, lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica». Pozo avisa de que en caso de que no se cumpla, acudirá a los órganos administrativos y judiciales «pertinentes», al tiempo que recuerda que el ayuntamiento en el que gobierna «ha sido el primero y, por ahora, el único de España» que ha aprobado el catálogo de vestigios, sin que haya sido recurrido por parte de ninguna administración. Pozo aclara que el PP no tiene nada que ver en estas denuncias, que son iniciativa suya, como alcalde, para defender «los intereses» de su pueblo. Aduce que como a la Comisión de Expertos se pueden realizar aportaciones «yo las he hecho» y augura que habrá más denuncias. «Yo no me he metido en ninguna guerra, me estoy defendiendo» arguye. Por su parte, la diputación se limitó a señalar que la citada comisión «tramitará» el contenido de las denuncias del alcalde de Guadiana cuando se reúna y «dará a conocer sus conclusiones».

Para Gallardo, lo que dice Pozo «no tiene sentido» y su reacción es «una patada al aire». No entiende, como alcalde de Villanueva, que le llame la atención el contenido de la placa de una piscina y no el nombre del estadio municipal de fútbol, referido al mismo alcalde. En todo caso, señala que si la Comisión de Expertos determina que es un símbolo o un vestigio franquista, la corporación la retirará y también otros municipios, «sean del partido que sean», pues de lo contrario perderán subvenciones de la diputación. Lo que sí tiene claro es que esta comisión «no va a trabajar a rebufo de lo que diga el alcalde de Guadiana».