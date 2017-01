El alcalde reclama a López Iglesias más policías nacionales para la ciudad

Quien hasta hace dos meses fue primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, Germán López Iglesias, volvió ayer a la casa que lo vio crecer en su actividad pública y política, pero esta vez como director general de la Policía Nacional y con responsabilidades bajo el brazo con las que poder favorecer a la ciudad desde Madrid. Así pareció darlo a entender el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quien le trasladó, en la reunión que mantuvo junto a los portavoces de los grupos políticos, una lista de peticiones en materia de seguridad cuya resolución está en manos del director general.

Tras la reunión, Fragoso explicó que lo que quiso transmitir a López Iglesias fue que «en la medida que sus nuevas responsabilidades le permitan, se note que es de Badajoz». En este sentido, le pidió que incremente la plantilla de la Policía Nacional en esta ciudad, porque al tratarse de una población fronteriza «posiblemente necesita una dotación mayor de policía nacional, más que la media», dado que al situarse entre dos países puede incrementarse el tráfico de delincuentes. El alcalde trasladó esta demanda coincidiendo con la «generosa» oferta pública de empleo que ha convocado este año y el siguiente el Ministerio de Interior. López Iglesias tomó el testigo pero dejó claro que no sólo Badajoz le pide más efectivos «sino toda España, si bien añadió que «son cosas que yo como director general de la Policía Nacional le digo que sí al alcalde pero tengo que matizarlo, verlo y no habrá ningún problema en más o menos volumen».

En cuanto a la posibilidad de que desaparezca la comisaría de la plaza Alta, sobre la que ha habido «tensiones y peticiones», el alcalde expresó al director general la necesidad de que este servicio se siga prestando. «No se te ocurra aparecer en la historia como quien lo quitó», manifestó. Según Fragoso, esta presencia policial permanente junto al arco del Peso fue el «símbolo» de la rehabilitación del Casco Antiguo. López Iglesias confirmó que «no hay ningún problema» en mantener este punto de atención «porque es bueno para la ciudad y para la polícía y porque es un lugar bastante transitado por mucha gente que viene de fuera».

Asimismo, en el encuentro se repasó el convenio de colaboración que existe entre la Policía Nacional y la Policía Local de Badajoz, con el que ambos cuerpos comparten responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, que no es una competencia de los agentes municipales, pero que se «reparte» por las noches. En este sentido, Fragoso pidió al director general colaboración para que la Policía Nacional facilite formación a los policías locales en materias que no les son propias, como la seguridad ciudadana. En concreto, se mencionó en la reunión que esta formación se pudiese impartir en la academia de la Policía Nacional de Ávila.

Por último, aunque Fragoso no lo comentó a la prensa, en el encuentro también pidió a López Iglesias que trasladase a la Dirección General de Tráfico la posibilidad de que habilite un parque de educación vial en la nueva comisaría de la policía local.

No se abordó sin embargo en la reunión la demanda de implantar una comisaría en Suerte de Saavedra, una actuación «que aún me queda por ver», reconoció López Iglesias, que conoció esta petición en su etapa como concejal y como delegado del Gobierno en Extremadura. «No he tenido ocasión de verlo o estudiarlo, pero no tengo inconveniente en comprobar si sería o no factible y si es preferible tenerla o no», afirmó.