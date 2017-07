Amigos de Badajoz critica el concurso para restaurar la Puerta del Capitel

La Asociación Amigos de Badajoz critica el procedimiento y el sistema seguido por el ayuntamiento para abordar la restauración de la barbacana y el entorno de la Puerta del Capitel, de la alcazaba árabe .

Mantiene el colectivo que «terminado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto para restauración convocado por el ayuntamiento», que «los técnicos consultados consideran que las patologías que presenta el muro de la barbacana en la plaza de San José son, probablemente, consecuencia de falta de drenaje en el trasdós del mismo», y que su reparación «hubiera podido solventarse desde el propio ayuntamiento, sin necesidad de recurrir a intervención externa».

Para Amigos de Badajoz, «el ayuntamiento insiste en los mismos errores presentes en todas las actuaciones anteriores que afectan a nuestras murallas». Y señala que, «en primer lugar, se pretende convertir un proyecto esencialmente arqueológico en uno arquitectónico en que, con toda probabilidad, los descubrimientos arqueológicos obligarán a modificar el original, generando pérdidas de tiempo y dinero»

Indica la asociación que «las condiciones de concurrencia e igualdad que debieran existir en toda licitación pública, quedan muy mermadas desde el momento en que se valora que el licitador tenga experiencia en proyectos y direcciones de obra en fortificaciones islámicas».

De la misma forma, añade, «el periodo de presentación de ofertas ha sido muy corto para evaluar el alcance del trabajo y elaborar el proyecto a presentar».

Por otro lado, señala Amigos de Badajoz que entre las bases del concurso se incluye que el adjudicatario deberá tener en cuenta el proyecto básico existente que el ayuntamiento le facilitará. Mas, «si suponemos que se refiere, porque no hay otro, al Plan Director de las Fortificaciones relativa a la alcazaba, se nos respondió en el ayuntamiento abierto de 22 de marzo de 2017, que éste no estaba terminado. Si este proyecto básico no está terminado, y por eso no se muestra a la ciudadanía, no comprendemos cómo las bases del concurso hacen referencia a él».

La asociación insiste en que «el consistorio no quiere mostrar a la ciudadanía el Plan Director de Fortificaciones y solo lo saca cuando le interesa».