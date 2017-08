Árboles con sombra

He propuesto en varias ocasiones la necesidad de que Badajoz tenga un modelo de toldos, especialmente en el casco antiguo, que den una mayor identidad a la ciudad, pero sobre todo que nos protejan del sol y nos permitan un mayor uso de los espacios públicos. Si queremos tener visitantes no podemos dejarlos sin posibilidades de salir a la calle en las horas de sol. Esto no tiene que costar al Ayuntamiento más que un buen diseño de los modelos permitidos. No es fácil entender por qué no termina de establecerse esa normativa. El Ayuntamiento se limitaría a instalarlos en los lugares de mayor tránsito como plazas y paseos, y especialmente en zonas de uso infantil o de descanso de mayores.

Pero mucho más útil y medioambientalmente más sostenible, además de estético, debe ser disponer de frondosos árboles. En muchas ciudades se ven calles estrechas, plazas y parques que disponen de grandes árboles. Imagino que en todas ellas los árboles tienen raíces que levantan el suelo, tienen ramas que se entran en las casas, tienen pájaros posados en estas ramas que ensucian el suelo y tienen edificios emblemáticos que no se ven en su totalidad si uno se sitúa detrás del árbol para mirarlos. En Badajoz parece que estos son problemas irresolubles y la mejor manera de evitar problemas es poniendo palmeras y árboles que no dan sombra o podando los árboles hasta dejarlos calvos.

Hay muchos ejemplos de parques o zonas de bajo uso por su gran solana, como la nueva plaza de Conquistadores, la plaza de Minayo y San Atón o la propia plaza de España, entre muchos otros. Resulta inconcebible que en el paseo de San Francisco, que dispone de muchos árboles de gran calado, lleven varios sin poder dar sombra en verano e impidiendo durante muchas horas poder disfrutar de tan emblemático lugar. Hace unos años la gran afluencia de pájaros generó muchas quejas. La única solución que se vio fue hacer una gran poda. Desde entonces se eliminaron los pájaros y las quejas, pero nos quedamos sin sombra. No me puedo creer que no exista ningún otro método para solucionar este problema. Seguro que tiene que haber una mejor solución, pues esto no puede ser una solución definitiva. Árboles con sombra por favor.