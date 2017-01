El arquitecto del ayuntamiento en la comisión del Hospital Provincial renuncia

El arquitecto que representaba al Ayuntamiento de Badajoz en la comisión técnica constituida en la diputación para valorar los ocho proyectos presentados para la recuperación del Hospital Provincial ha renunciado a estas funciones. Así lo confirmó ayer el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en la Comisión de Urbanismo, según explicaron a este diario el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, y el de Ciudadanos, Luis García-Borruel.

La diputación informó hace dos semanas de la constitución de esta comisión, integrada por «técnicos cualificados» pertenecientes al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura, al Ayuntamiento de Badajoz (Servicio de Coordinación y Gestión Urbanística), las direcciones generales de Patrimonio y de Arquitectura de la Junta y las áreas de Cultura y de Fomento de la diputación. Según Cordero, el arquitecto municipal pertenece al Gabinete de Proyectos y no a Urbanismo. Ayer le preguntó al alcalde por los motivos. La razón que expresó es que se pretendía no condicionar la concesión de la licencia de obras y el equipo de gobierno va a valorar ahora si nombra a otro representante. Cordero reclamó que se hagan públicas las razones de la renuncia y estimó que si el ayuntamiento no nombra a un sustituto, supondría una posición institucional en el proceso iniciado por la diputación.