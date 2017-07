El Ayuntamiento de Badajoz agilizará la licencia de obra para el colegio Los Ángeles

El ayuntamiento tratará de agilizar al máximo los trámites para que la Consejería de Educación pueda disponer «cuanto antes» de la licencia de obras para acometer las reformas previstas en el colegio de Educación Especial Los Ángeles. Así lo aseguró ayer la concejala de Colegios, María José Solana, quien señaló que la solicitud se recibió hace dos semanas y, aunque aclaró que no quería entrar en polémica, sugirió que este tipo de permisos deberían solicitarse con mayor previsión. Sin embargo, Educación reiteró que se pidió el 7 de junio, aportando la copia de la misma, así como la del acuse de recibo por parte del ayuntamiento, con fecha del 12 de junio.

Fueron los representantes de la ampa del colegio, acompañados por el concejal de Podemos Fernando de las Heras, quienes el día anterior urgieron a la Junta el inicio de estas obras ante el lamentable estado del colegio.

Solana explicó que el ayuntamiento invierte 85.000 euros anuales en el mantenimiento de este centro, pero recordó que las obras de reforma competen a la Administración regional. No obstante, destacó el compromiso de la Junta y del ayuntamiento porque el proyecto del nuevo centro de Los Ángeles sea una realidad cuanto antes. En este sentido, señaló que el consistorio ha ofrecido diversas parcelas a Educación, que fueron visitado la pasada semana por los técnicos. La concejala explicó que la consejería mostró interés por un solar de la Ronda Norte, junto a la futura Ciudad de la Justicia, porque por sus dimensiones se adaptan a las necesidades (hay un terreno de 3.000 metros cuadrados de zona verde que se puede incorporar a este solar), y por otra parcela en las traseras del antiguo Ifeba. También se han propuesto otros solares en el Cerro del Viento, La Pilara y Suerte de Saavedra, pero, en principio, no reunirían los requisitos que se buscan. Fuentes de Educación señalaron que los técnicos siguen valorando todos los terrenos y que aún no hay nada decidido.

Solana realizó estas declaraciones en una comparecencia para informar sobre las actuaciones que se llevarán a cabo este verano en distintos colegios. Se pintarán por dentro y por fuera el Enrique Iglesias, Los Glacis, la Soledad, Puente Real, el de Las Vaguadas y el de Balboa (en el de Llera se ha aplazado hasta el próximo año por las obras que se están realizando en el centro). Esta actuación supone una inversión extra en cada colegio de 30.950 euros.

La concejala recordó que el ayuntamiento invierte anualmente 3. 110.000 euros en el mantenimiento, limpieza, vigilancia y suministros de los 38 colegios de la ciudad y los poblados (el coste medio anual por centro es de 82.000 euros).