El Ayuntamiento de Badajoz cubrirá en policía y bomberos las jubilaciones del 2015

El Ayuntamiento de Badajoz cubrirá todas las jubilaciones que se han producido en el 2015 en la policía local y los bomberos con la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2016. El pleno aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos, la estabilidad presupuestaria para la tasa de reposición del 100% en ambos servicios. Se hará por primera vez desde el 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según explicó la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba.

Ni en el servicio de policía local ni en el de bomberos se han repuesto las vacantes durante estos años, salvo la plaza de superintendente, que se sacó en el 2013.

Sobre la Oferta Pública de Empleo, tanto Villalba como el alcalde, Francisco Javier Fragoso, a preguntas de la prensa, emplazaron a la próxima semana para darla a conocer. Ayer solo dijo que se sacará «lo máximo que la ley nos permita». El martes hay prevista una reunión con los sindicatos.

El concejal del PSOE Fernando Carmona consideró «absolutamente» necesaria esta tasa de reposición, pero pidió con ella no se «enmascare» la urgencia de proceder a una revisión «exahustiva» de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) del ayuntamiento. «Aquí está el quid de la cuestión para resolver los problemas laborales que día a día se presentan y las necesidades que hay en las concejalías», dijo, al mismo tiempo que instó a que en este sentido se actúe «con máximo rigor».

A este respecto, la concejala de Recursos Humanos recordó que en los presupuestos del 2017 está previsto incluir una recatalogación de los distintos puestos de trabajo, una reivindicación de los sindicatos que el ayuntamiento ha hecho «suya».

A preguntas de Fernando de las Heras, concejal de Podemos, sobre por qué no se han repuesto plazas hasta este momento, Villalba respondió que es ahora cuando se puede sacar una OPE «sustentosa» al permitirse la acumulación de plazas. «Estamos trabajando para que los empleados públicos se sientan cada día más protegidos», aseguró.

También salió adelante, aunque con los vostos en contra de PSOE y Podemos, una moción conjunta presentada por el PP y Ciudadanos para instar a la Junta de Extremadura a que resuelva, a través de la modificación de la Ley del Suelo, la situación «irregular» de los 21 Núcleos Urbanos Secundarios (NUS) de la ciudad. El portavoz de Ciudadanos, Luis García Borruel, expuso que este problema afecta a 2.600 familias, y, en contra de lo defendido por Pedro Miranda, concejal del PSOE, y Remigio Cordero, portavoz de Podemos, que abogaron porque la solución se ponga en Badajoz, pues es al ayuntamiento al que compete el planeamiento urbanístico, defendió junto al PP que debe ser la administración regional la que regularice la situación de los NUS.

El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, reprochó a Miranda que no quiera que los «problemas lleguen a Mérida», pero insistió en que la regularización de estos núcleos residenciales depende de la administración regional, pues el ayuntamiento no tiene capacidad legislativa y se requiere la elaboración de un plan especial. Reconoció que ahora están en «un limbo» y que es un problema de «difícil solución». En este sentido, sugirió que una fórmula podrían ser la de que se constituyeran en entidades de conservación, por lo que el ayuntamiento no tendría que asumir su mantenimiento, salvo en lo relativo a seguridad y salubridad.

Miranda y Cordero --que repitió varias veces que las «decisiones deben tomarse en Badajoz-- insistieron en que se cree una mesa de trabajo liderada por el consistorio y se busquen soluciones como ya han encontrado otros ayuntamientos con el mismo problema con los NUS, como el de Plasencia, gobernado por el PP. Pero el alcalde le replicó que, pese a que los socialistas lo ponen de ejemplo, su grupo en el ayuntamiento placentino se abstuvo cuando se votó en pleno.