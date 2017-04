El grupo municipal de Ciudadanos no desiste de que sean los vecinos de los ocho poblados que dependen de Badajoz los que elijan a sus represenantes, según confirmó ayer a este diario el portavoz de C’s en el ayuntamiento, Luis García-Borruel. Esta consulta fue uno de los compromisos adquiridos con esta formación por el PP para la investidura de Francisco Javier Fragoso como alcalde. Pero ayer el portavoz del grupo popular, Celestino Rodolfo, manifestó que ni el alcalde ni el equipo de gobierno «vulnerarán la legalidad» con la convocatoria de esta consulta, a la vista de los dos informes del secretario general del ayuntamiento y del letrado jefe de la asesoría jurídica, que adelantó este diario, que avalan que este reglamento que se aprobó para la elección de los representantes del alcalde en los poblados es ilegal, en base a informes previos de la Abogacía del Estado y la secretaría de la Delegación del Gobierno.

Las alegaciones recogidas durante el periodo de exposición pública de este reglamento y los dos informes mencionados se debatirán en el pleno del viernes. Ayer todos los grupos se reservaron el voto en la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Régimen Interior. Teniendo en cuenta todos estos argumentos, Rodolfo manifestó que espera que no se celebre esta consulta. «Lo que no va a hacer el alcalde ni el equipo de gobierno evidentemente es vulnerar la legalidad, habrá que atenerse a estos informes», manifestó el portavoz del grupo popular.

Pero Borruel insistió en que el reglamento se puede adaptar a la normativa, pues entiende que a los vecinos se les pueda consultar su opinión sobre cualquier asunto que les atañe, por lo que también pueden los de los poblados decidir qué persona «les gustaría» que sea su representante y que éste sea el que nombre el alcalde de Badajoz. Apuntó además que el reglamento se aprobó en pleno con el informe previo del secretario general del ayuntamiento, que no avisó entonces de la ilegalidad y que las razones de la Abogacía del Estado no se tienen por escrito. Por otro lado, no comparte el portavoz de C’s la afirmación del secretario general cuando señala que los representantes de los poblados tienen que ser «de la entera confianza del alcalde», pues asegura que el anterior primer teniente de alcalde, Germán López Iglesias, le ofreció que Ciudadanos eligiese a cuatro de los ocho alcaldes pedáneos y el PP, al resto H.