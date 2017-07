Cabezas: «El presupuesto del PP de Badajoz es el de una ciudad con 90.000 habitantes»

El presupuesto que presentaron PP y Ciudadanos es más propio de una ciudad de 90.000 habitantes que de los 153.000 que tiene Badajoz», manifestó ayer el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, en una comparecencia con su compañero de grupo Emilio Pérez, para valorar las cuentas anunciadas por el alcalde y la edil de Cs, Julia Timón.

Los dos ediles criticaron que «el alcalde sigue sin negociar con la oposición, pues a Timón no se le puede considerar como tal»; que las cuentas para 2017 no responden a las necesidades de la ciudad, sino del PP y de la concejala de Cs, quien, «una vez aprobado el presupuesto pasará de imprescindible a prescindible». Necesidad del alcalde, «porque se blinda para el resto de legislatura, aunque no cuente más con su apoyo». Y de la edil, «porque duplica su sueldo, pues cobra 200 euros por asistencia a la junta de gobierno, lo que antes hacía Borruel sin cobrar, son 800 euros al mes, además de 2.000 para un asesor», señalan desde el PSOE, que concluyen: «Forman el sindicato de las perras».

Pérez señaló que el PP anuncia un presupuesto comparándolo con el del año anterior «en vez de con la liquidación del mismo, que es la foto de la verdadera situación». Así, dijo, anuncian «un plan de inversiones con fondos propios 2017-2020 de 20.5 millones pero sin el plan de impulso son 17,9, y los 2,5 del plan de impulso son los presupuestados en 2016 que no se ejecutaron».

Añade que «hablan de aumento del 1,15% cuando es una disminución; hablan de una disminución del gasto del 2% y es un aumento del 2,4%, sobre todo en partidas de personal y de bienes corrientes y servicios».

En ingresos, «dicen que hay una reducción del 2,06% cuando lo real es del 15,9%»; por dos partidas fundamentales: impuesto directos, «que no aumentan un 2,24% como dice el PP, sino que es una reducción del 12%»; y transferencias corrientes, «que prevén una reducción del 3.28%, pero la verdad es que es del 11,5%».

En cuanto a inversiones, «presentan un plan plurianual como señal de estabilidad, pero lo cierto es que son raquíticas, con una media de 4,4 millones por año, cuando en Cáceres es de 7», señalan los socialistas, para quienes «tener un ayuntamiento saneado está bien, siempre que se invierta todo lo posible». Por ello consideraron los presupuestos «pobretones, con inversiones ridículas, propios de un gobierno como si el PP tuviera mayoría, sin diálogo y sin negociación».

Cabezas afirmó que el PP se ha garantizado el plan de inversiones del resto de legislatura, que en caso de no tener mayoría «le bastaría con prorrogarlos»; que con lo anunciado «no cumplirá ni el 15% de su programa electoral». Añadió que para este año, la inversión de 8,5 millones supone 3 menos que el plan de impulso del año anterior, y que es «más propio del barrio de San Roque que de toda la ciudad».

Así mismo, consideró que la concejala de Cs «ha demostrado no tener ética, ni moral, ni escrúpulos, con una cara de cemento armado y tremendamente dañina para este ayuntamiento». Añadió que «se adjudica un asesor que cobrará más de 2.000 euros al mes, y se lo permite el PP», lo que «es una indecencia y una provocación; esto no es un ayuntamiento es un cortijo y están robando a ojos vista a los pacenses. Espero que rectifiquen».

Cabezas comparó los recursos de Cs con los de su grupo y Podemos, considerando que esa desigualdad es «una declaración de guerra».

GARCÍA BORRUEL / Por otro lado, el concejal no adscrito Luis García Borruel, que fue portavoz de Cs hasta su salida de ese partido, consideró el anuncio de los presupuestos municipales para 2017 «opacos», por «falta de transparencia en algunas partidas», según manifestó a este diario.

Criticó que figuren partidas como una de más de un millón de euros «para gastos diversos, sin especificar nada más, lo que es un auténtica barbaridad»; u otra para «otros trabajos de otras empresas por importe de 1,2 millones, sin decir qué obras ni qué empresas», lo que consideró «oscurantismo» en las cuentas.

En cuanto a la adjudicación de un asesor a Cs, consideró que va en contra del propio partido y del acuerdo de la mesa 2015-2019», y que «el alcalde se ha blindado para el resto de legislatura».