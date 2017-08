El Casco Antiguo urge un plan para la recuperación del barrio y su comercio

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz denuncia que la situación en que se encuentra «en la actualidad y desde hace ya mucho, demasiado tiempo» el centro histórico de la ciudad, es «ya insoportable sobre todo para los residentes del barrio». Y también que es «insostenible» como consecuencia «del abandono a que se ve sometido el barrio y quienes vivimos en él». Y la culpa de este estado de cosas es de «la falta de cuidados y de las actuaciones que todos sabemos que son necesarios, también el equipo de gobierno, pero que sin embargo este ayuntamiento no lleva a cabo». En estos términos se pronunció ante este diario el recientemente reelegido presidente de la asociación vecinal, José María Soriano.

De este modo reclamó Soriano que «de una vez por todas, se diseñe y se ponga en marcha un verdadero plan integral para la recuperación del Casco Antiguo de Badajoz», e insistió en la necesidad de que «sea un auténtico plan de choque para su rehabilitación y la regeneración del tejido social que habita en él», y que «se ponga en marcha, pero de forma urgente y de verdad, para acabar de una vez por todas con el continuo deterioro de la zona, un espacio que en realidad es el centro y patrimonio común de toda la ciudad», añadió.

Reconoce José María Soriano que «desde luego que no es la primera vez que pedimos un plan integral para la recuperación del Casco Antiguo, pero lo cierto que no llega y que tenemos la obligación de reclamarlo porque urge de verdad que se detenga el grado de degradación al que hemos llegado, porque los parches que pone el ayuntamiento no lo puede parar; y sobre todo y especialmente, porque afecta a la vida de los vecinos», de personas «mayores, jóvenes y adultos que tienen que vivir en unas condiciones muy difíciles».

«PÉSIMA IMAGEN» / El presidente de la asociación vecinal denunció y alertó de la «pésima imagen que se llevan los visitantes de la ciudad al ver tantas casas derruidas en un marco histórico y patrimonial como éste, tantas fachadas que se caen a trozos, calzadas sin cuidar, baches, aceras rotas, suciedad por rincones y las esquinas», y ello «a pesar del rico patrimonio que puede ofrecer Badajoz. Cierto es que hay una buena parte puesto en valor, pero que choca con el estado del resto, de un urbanismo sin terminar, de la suciedad y la escasa calidad de vida que tienen los vecinos».

Une ese plan integral que reclama José María Soriano para el Casco Antonio a otro, «uno paralelo que incluya una parte específica para el comercio local, «que acabe con el deterioro del tejido comercial tradicional» que siempre ha ofrecido esta zona.

SALVAR EL COMERCIO / Consideró el presidente vecinal que las tiendas que conforman ese tejido «se mueren, se cierran una tras otra, a pesar de las acciones de los empresarios y del centro comercial abierto» de la zona.

El colectivo vecinal, señaló, «ve imprescindible» un programa de medidas y actuaciones «que vuelva a poner en valor las principales de calles de tiendas para devolver la vida al centro», y consideró que «para ello se necesita actuar ya, cuanto antes, pues si no, su tradición comercial acabará muriendo». Soriano claóa por lo que sería un «plan de desarrollo del Casco Antiguo desde el punto de vista ciudadano, urbanístico y comercial, porque las perspectivas no son buenas si persiste este estado de dejadez», dijo.