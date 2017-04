El distanciamiento entre la cúpula regional del partido y el ya exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García-Borruel, era un secreto a voces que se evidenció tras el anuncio del PSOE de la moción de censura, a pesar de que Borruel públicamente siempre defendió que requería la aquiescencia del partido para apoyarla. Están por ver las consecuencias del relevo en la portavocía, pero en la dirección regional no temen que se resienta la credibilidad del partido en Badajoz. «Todas las decisiones que toma Ciudadanos son para fortalecerse, imagino que con ésta el camino será el mismo», manifestó ayer al respecto el secretario regional de Organización, Cayetano Polo, en declaraciones a este diario.

En línea con la posición oficial nacional y regional, Polo confirmó que la sustitución de Borruel por su compañera Julia Timón (que ayer por la tarde entró por registro en el ayuntamiento) es el resultado de «un trabajo y una decisión que se toma desde la secretaría de Acción Institucional, la de Extremadura y la nacional, en coordinación con la secretaría de Organización del partido». Según sus palabras, «estas decisiones se toman después de mucho tiempo, después de muchas conversaciones y de una manera consensuada con la dirección nacional». Polo insistió en que no se trata de un castigo, sino que entra «dentro de la normalidad de funcionamiento interno del partido», al tiempo que defendió la valía de Timón, que «está sobradamente preparada para hacerse cargo de la portavocía del grupo, creo que lo va a hacer fantásticamente bien y nos sentimos muy bien representados».

Para los ajenos a Ciudadanos no deja de sorprender que el cabeza de lista y candidato a la alcaldía deje de ser el portavoz, «pero nosotros lo vemos con bastante normalidad». Polo negó que haya existido falta de comunicación con Borruel. «Cada vez que hemos tenido que mantener reuniones se han mantenido y cada vez que se ha requerido información, se ha trasladado». Así ocurrió, según Polo, cuando el PSOE anunció que impulsaría una moción de censura. Según el secretario de Organización, se pidió información a Borruel sobre las noticias que se publicaban y «siempre ha transmitido al partido que no había absolutamente nada y que el grupo municipal no estaba en la moción de censura, además él lo ha dicho públicamente y Julia también».

Borruel recibió el lunes por la tarde, a las 20.30 horas, un correo electrónico firmado por el secretario nacional de Acción Institucional, José María Espejo, sobre la decisión de su relevo, sustentado en «los últimos acontecimientos surgidos alrededor del grupo municipal de Ciudadanos Badajoz», según recoge el correo, en el que Espejo también señala que se ha tenido en cuenta el parecer de la dirección regional. «Los órganos competentes de C’s, tras recabar la oportuna información y teniendo en cuenta la opinión de la estructura organizativa territorial del partido, han considerado necesario el cambio para seguir trabajando en la línea de la confianza otorgada por la ciudadanía», señala. Borruel decía ayer desconocer a qué «acontecimientos» se refieren, pero no va a preguntar nada «porque es una decisión que no me preocupa», aseguró, argumentando que no está en juego ni un interés económico, que no tiene, ni una carrera política, por su edad. Según dijo, se guiará por los principios del partido y «me da igual estar de portavoz que de simple concejal».