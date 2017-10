Los cementerios de poblados tendrán electricidad mediante placas solares

Los 6 cementerios de los poblados van a disponer de energía eléctrica mediante placas solares porque el equipo de gobierno municipal ha buscado la fórmula de financiación que elude la aprobación por parte del pleno de la corporación, según explicó ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso. Ya en marzo, el PP intentó aprobar una modificación presupuestaria que permitiera aspirar a la convocatoria de ayudas de la Junta para subvencionar esta actuación, que fue rechazada por los tres grupos que entonces conformaban la oposición, como manera de forzar al PP a que presentarse unos nuevos presupuestos.

El equipo de gobierno anunció entonces que buscaría la manera de sacar adelante este inversión, pues dada la distancia a la que se encuentran los cementerios de los poblados, la energía solar es la alternativa para disponer de electricidad para la iluminación de los baños y un sistema de riego y mantenimiento de jardines. Ahora sólo hay un cementerio con una placa solar en un pozo para sacar agua que se utiliza para el riego y en otros se usan bombas de presión de gasolina. Fue el alcalde el que compareció ayer ante la prensa para anunciar que «en próximas fechas» saldrá a licitación la inversión de 60.000 euros que permitirá dotar a los 6 cementerios de las pedanías de placas solares. Aunque en julio se han aprobado unos presupuestos nuevos para el 2017, Fragoso explicó que la aportación municipal para esta actuación se financia con cargo a una modificación presupuestaria que no requiere aprobación plenaria, que permitió solicitar en junio la ayuda a la Junta, que «hace unos días» ha confirmado la concesión de 20.000 euros de fondos europeos.

De todas formas, el alcalde reconoció que si se hubiese llevado a pleno la modificación presupuestaria que en marzo se intentó, ahora se hubiese aprobado, debido al «contexto actual», en referencia al acuerdo entre el PP y la concejala de Ciudadanos. También apuntó que la única diferencia es que las placas solares podrían estar ya instaladas, coincidiendo con la época en que más visitas reciben estos lugares. Repecto a los dos poblados que no tienen cementerio (Alvarado y Alcazaba), confirmó que no existen planes para dotarlos de un espacio donde dar sepultura a sus vecinos y matizó que es un tema difícil «desde el punto de vista sanitario y jurídico». También apuntó que otros núcleos de población, como Cerro Gordo o el Corazón de Jesús tampoco tienen.

Fragoso ofreció datos de inversiones en los 8 cementerios a lo largo de este año, que superan los 700.000 euros, fundamentalmente en sepulturas y columbarios. Según la información de la Delegación de Cementerios, más pacenses optan por la incineración, que representa la opción del 44% de los fallecidos en lo que va de año, hasta el 30 de octubre. En este tiempo, se han realizado 672 inhumaciones en los cementerios de la ciudad más 41 en los poblados, de las cuales 292 son incineraciones.

Preguntado sobre la demanda de un cementerio musulmán, Fragoso insistió en que en Badajoz no existe ningún cementerio confesional (vinculado a una religión), sino que todos son civiles y reiteró que se podría facilitar en la medida en que la normativa regional permita los enterramientos en el suelo, en contacto con la tierra. A este respecto, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, abogó por que el ayuntamiento pacense inste a la Junta a que cambie las normas pues aseguró que existe disponibilidad por parte del gobierno regional siempre que ofrezca un terreno. El alcalde señaló que no tendrían inconveniente en facilitar este espacio pero aludió a otro argumento que impide atender la tradición islámica, pues según defendió, el ayuntamiento no puede hacerse cargo de un cementerio en el que solo puedan trabajar hombres. «La gestión pública de un cementerio musulmán no es sencilla, entre otras cosas porque tendría que impedir que ninguno de los operarios fuese mujer», señaló. «Cuando las creencias chocan con valores constitucionales tenemos algún problema y el ayuntamiento no va a discriminar por razón de sexo a ningún trabajador a la hora de realizar sus funciones», argumentó.