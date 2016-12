Cinco niños y tres adultos, afectados en un incendio en Suerte de Saavedra

Cinco niños, dos ancianas y una joven, ocho personas en total, tuvieron que ser atendidas por los equipos sanitarios, cinco de ellas por inhalación de humo, una por sufrir taquicardias y otra una crisis de ansiedad como consecuencia del desalojo del edificio número 2 de la calle Arcadio Guerra, en Suerte de Saavedra, tras declararse un incendio en el bajo C. Al parecer el fuego se originó al prender un brasero eléctrico, aunque la causa está en estudio por los bomberos. El siniestro obligó a desalojar a la mayoría de los residentes de las 20 viviendas del inmueble.

El incendio fue sofocado sin que los residentes sufrieran lesiones físicas --aparte de las mencionadas--, si bien una joven de 22 años y una niña de 10 fueron trasladadas al Hospital Infanta Cristina. El resto, un niño de 8 años que resultó finalmente ileso, un joven de 16, dos niñas de 9 y 10, un niño de 7 y dos mujeres de 72 y 80 años, todos ellos calificados de carácter leve, fueron dados de alto in situ, según fuentes de los bomberos y del 112.

El incendio se originó hacia las 9.15 horas en el bajo C, cuando la mujer que vive con su nieto en el piso salieron gritando y pidiendo auxilio porque habían comenzado a arder la camilla y un sofá en el salón de la casa. Enseguida acudieron la policía local, la nacional, unidades del SES, de Cruz Roja y los bomberos, que procedieron a revisar la escalera, llena de humo, por si había alguien atrapado entre el humo, y organizaron el desalojo de 25 vecinos, especialmente a los menores. En algunos casos en los que los residentes no podían moverse, permanecieron acompañados de sus familiares en sus pisos, tapando con toallas y telas las puertas para que no entrara el humo.

“La verdad es que se les dio indicaciones y los vecinos, todos, se comportaron muy bien, siguiéndolas”, manifestó el jefe de servicio tras controlar el fuego. Los desalojados permanecieron en la calle y Cruz Roja les proporcionó agua y mantas para abrigarse “debido a las bajas temperaturas”.

ACORDONAR LA ZONA / Mientras, se acordonó la zona en torno al edificio, especialmente en la trasera, donde las llamas se hicieron visibles y el acceso era complicado por la cercanía de árboles de gran porte. Ello hizo que los bomberos realizaran sus labores desde el acceso por puerta principal.

Además de sofocar el fuego en el bajo, que tras la inspección de los arquitectos quedó inhabitable por el momento, los bomberos recorrieron el edificio dando indicaciones a los vecinos para que cerraran puertas y ventanas y taponaran todos los resquicios, y rescatando a los niños y a las personas mayores que podían moverse.

Los arquitectos visitaron el resto de viviendas y hay dos de la primera planta y una de la segunda que sus propietarios o inquilinos pueden habitar siempre que no entren en el salón, por haber quedado afectada la estructura, con bovedillas y mallazo metálico al aire, hasta que se reparen, según los bomberos.

Se da la circunstancia de que los bomberos sofocaban el fuego de la cocina en una vivienda de la calle Vista Hermosa, de San Roque, cuando recibieron el aviso de otro en Suerte de Saavedra.

Tras una rápida evaluación y estando el primero prácticamente sofocado, se quedó uno y el resto marcharon al segundo, donde se encontraban trabajando cuando recibieron un tercer aviso de otro siniestro en una casa de la calle Pedro Cieza de León, junto a la estación de autobuses, al que acudieron después de repartirse los efectivos, con un vehículo. Una vez en la casa, un adosado, comprobaron que se trataba de la chimenea, por lo que se quedaron dos y el resto volvió a Suerte de Saavedra.

Según los bomberos, ayer eran siete efectivos además del que atiende la centralita y “todos dieron el 200% de su trabajo”. Preguntados sobre si es habitual este tipo de coincidencias, manifestaron que no, que «tres simultáneos se produce muy rara vez».