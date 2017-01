Cintas: «Con Mi libertá me quito las ataduras como cantaor ortodoxo»

El cantaor de flamenco Pedro Cintas presentará su último trabajo discográfico, que lleva por título Mi libertá. en un espectáculo el próximo 28 de enero en el teatro López de Ayala (21.00 horas). El artista de La Albuera se subirá al escenario con los guitarristas Antonio García, Niño Seve y Juan Manuel Moreno y contará con la colaboración especial de la cantaora Esther Merino, el bailaor Jesús Ortega y el joven pianista Andrés Barrios.

«Con Mi libertá quería quitarme las autaduras como cantaor ortodoxo», aseguró ayer Cintas, que presentó el concierto acompañado por el director del López de Ayala, Miguel Murillo. Este disco, según dijo, lleva su impronta, un «sello propio», que no ha estado presente en sus trabajos anteriores. Para que el público pueda comprobar esa evolución, el cantaor también interpretará cantes de su anterior trabajo, Papeles íntimos, un homenaje a Antonio de Mairena, que tenía obligación de hacerle al maestro.

Soleás, seguiriyas, fandangos de Huelva, alegrías, tarantas y tangos y jaleos extremeños serán algunos de los palos que interpretará el artista en este concierto. «Lo haré a mi manera, para que suenen a mí», insistió.

Pedro Cintas mostró su satisfacción por poder presentar este disco, que salió hace varios meses al mercado, en el López de Ayala. «Esta es mi tierra. Es un sentimiento que no puedo explicar. Me siento querido y reconocido a nivel artístico», afirmó. En este snetido, reconoció que también ha querido incluir en el espectáculo cantes de Papeles íntimos porque no tuvo la oportunidad de presentarlo al público extremeño cuando se editó, en el año 2013.

Por su parte, Murillo señaló que esta actuación inaugura la temporada flamenca en el teatro y confió en que el cantaor vuelva a subirse a este escenario de nuevo antes de que finalice el 2017. «Es un lujo que sea Pedro Cintas quien abra el año flamenco», dijo el director del consorcio, quien invitó a los aficionados y «a los que no lo son tanto» a descubrir el nuevo trabajo de este cantaor pacense con el que, según la crítica, «rompe moldes».

Las entradas para el espectáculo ya están a la venta a un precio único de 10 euros.