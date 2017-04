Ciudadanos destituye a Borruel en la portavocía de Badajoz, que asume Julia Timón

Si alguien lo sabía, supo guardar bien el secreto, porque la decisión cogió aparentemente desprevenidos a los afectados. El Comité Ejecutivo nacional de Ciudadanos acordó ayer varios relevos, entre ellos el del portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García-Borruel, que se presentó como candidato por su partido en las últimas elecciones municipales, en las que C’s consiguió dos concejales en la corporación pacense. La nueva portavoz será Julia Timón, la segunda en la lista.

Borruel recibió a media mañana una llamada telefónica de Antonio Ibarra, delegado de grupos institucionales de Ciudadanos en Extremadura, informándole de la decisión adoptada por el partido, sin explicarle los motivos y avisándole de que le llegaría un correo electrónico. Más o menos a la misma hora, Timón recibió la llamada de Ibarra, también muy escueta. La respuesta de la concejaal de Ciudadanos fue ponerse a disposición del partido. Ayer, a preguntas de este diario, señaló que tomaría una decisión cuando conociese los argumentos. Tenía la intención de ponerse en contacto con Borruel al final de la tarde. El hasta ahora portavoz podía entender que la situación le produjese cierto «pudor».

Según el comunicado que hizo público Ciudadanos Extremadura en relación a los motivos del relevo, «no se trata de ningún tipo de sanción, sino que se necesitaba un cambio de rumbo y de directrices, que estaban pidiendo los propios ciudadanos de Badajoz». En Madrid quien dio explicaciones fue del secretario general de C´s, José Manuel Villegas, quien señaló que el Comité Ejecutivo había «examinado todas las portavocías y, en una decisión de confianza política de nuestros portavoces, hemos decidido hacer tres cambios y ratificar al 95% restante de portavoces». «Estos nombramientos -dijo- buscan una mayor cohesión a nivel político y orgánico».

El teléfono de Borruel no paró de sonar en toda la jornada. Sólo por la mañana recibió 416 mensajes «de apoyo y de ánimo» de whatsapp y muchos otros por messenger, «de gente que no me podría ni imaginar», algunos afiliados del PP que han sido cargos públicos y llamadas de políticos en activo. A última hora de la tarde aún no había recibido el correo anunciado con los motivos, pero se mostró comprensivo con los argumentos hechos públicos por el partido. Aseguró que seguirá en Ciudadanos y de concejal en el ayuntamiento, «por los mismos motivos que hasta ahora y si dejo de ser portavoz me quito quebraderos de cabeza, lo importante es el ideario», comentó.

En su opinión, con esta decisión se pone solución a la «tirantez» que mantiene con el alcalde, el popular Francisco Javier Fragoso, porque puede que Timón sea «más flexible» en las negociaciones con el PP, aunque «yo ya auguro que le va a pasar lo que a mí». Sobre que este cambio haya venido provocado por el anuncio de la moción de censura, el ya exportavoz insistió en que tanto él como su compañera de grupo han mantenido desde el principio la misma posición.

Ciudadanos de Extremadura daba ayer por sentado que Julia Timón ejercerá su nueva responsabilidad «de manera inmediata». «Para mí es un honor y Luis no ha sido destituido, sólo ha cambiado la portavocía, no es tan dramático», manifestó, restando hierro a lo ocurrido. Aun desconociendo los motivos del cambio, comentó que tal vez se deba a «mi carácter más dialogante», así como valoró que no cree que las relaciones entre los dos concejales se deterioren. «Hay un interés extraño de querer romper el grupo y no lo van a conseguir».

Sobre su relación con el PP, recalcó que «somos dos concejales y no hemos venido aquí a quitar y a poner alcaldes, no es nuestra función, sería una irresponsabilidad terrible» y aseguró que ambos están en esta misma línea. «Lo único que queremos es que se gobierne la ciudad y desde el principio hemos decidido que sea la lista más votada». En cuanto a la moción de censura -»que no se ha presentado»-, insistió en que está «como una espada de Damocles sobre Ciudadanos y nosotros somos dos, no tenemos la sartén por el mango». Timón defendió que lo ocurrido obedece a que Ciudadanos «es un partido nuevo y dinámico que va evolucionando con el momento y se tienen que producir cambios».