Clínica Extremeña negocia con Quirón y con otro nuevo operador nacional

La guerra en el sector de la sanidad privada pacense a raíz de la apertura del hospital de la sociedad Clínica Extremeña de Salud en la avenida Federico Mayor Zaragoza (El Nevero), que llevó a la propiedad de Clideba --antes IDC y ahora Quirón, adsorbida por Fresenius, aunque aún con cierta autonomía--, a imponer cláusulas de exclusividad a las aseguradoras impidiendo que pudieran trabajar con el nuevo hospital, lo que derivó en una demanda ante el Jurado Regional de la Competencia en marzo de 2012 por abuso de superioridad y que se resolvió a favor de CES, ha dejado de ser una guerra soterrada para ser abierta, si bien ahora en una mesa de negociación.

Era un hecho conocido que CES y la propiedad de Clideba han mantenido conversaciones desde 2012, que se interrumpieron mientras duró la resolución de la demanda ante la Competencia; y que varios operadores nacionales han estado interesados en diferentes momentos por el hospital de CES, construido en su primera fase, pero por diferentes motivos no llegaron a cuajar. Tanto es así que incluso la aseguradora Asisa, la última compañía que estableció negociaciones con la sociedad propietaria de la clínica, llegó a exponer ante el presidente de la Junta en el transcurso de una vista de cortesía para exponerle su proyecto, su temor a represalias por parte de la competencia en la ciudad. Pero la realidad, hoy, es que ambas entidades han retomado las conversaciones, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso negociador.

EN ‘STAND BY’ / Lo cierto, señalan dichas fuentes, es que en la actualidad la mesa se encuentra en stand by, después de que representantes de Quirón hayan mantenido reuniones con varios miembros del consejo de administración de CES, en las que no ha participado su presidente/consejero delegado, aunque con su visto bueno. Estas conversaciones no se han cerrado aún en un sentido u otro y están pendientes de que Quirón presente alguna oferta formalmente.

No obstante, además de Quirón hay otra entidad, un operador sanitario de ámbito nacional cuyo nombre no quieren pronunciar los conocedores del proceso, que también mantiene conversaciones con la sociedad promotora de Clínica Extremeña, unos contactos que se mantienen vigentes y con posibilidades abiertas.

INTENTOS PREVIOS / Así mismo, Quirón ya intentó sin éxito quedarse con el hospital de CES antes y durante el proceso concursal resuelto por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz con la aprobación del convenio negociado por la sociedad propietaria con los acreedores. Y lo volvió a intentar después, proponiendo a la autoridad concursal la compra por liquidación en unas condiciones que fueron rechazadas, porque los socios no recuperarían nada de su inversión y la quita a los acreedores sería muy superior a la acordada. Ha sido después de estos intentos cuando se han mantenido los contactos con varios miembros del consejo de administración de CES.

Por otro lado, Clínica Extremeña de Salud anunció, como ya informó este diario, que suspendía su actividad como hospital general para reducir gastos, al tiempo que presentó un ERE extintivo que afectó a toda la plantilla, por lo que en la actualidad permanece prácticamente cerrada.

En el tiempo en que ha estado abierto el hospital –en su primera fase--, desde el 15 de diciembre de 2011, cuyo proyecto anunciaba 74 habitaciones, 10 quirófanos, 24 consultas, 29 especialidades y 23 de análisis clínicos, con parking y cafetería, han mantenido negociaciones con varias compañías, al menos Nisa, Viamed, Asisa, y ahora se mantienen con Quirón, por un lado, y con el operador nacional del que no dan su nombre.