La cobertura del carnaval de Badajoz por la policía local está «garantizada», según Solana

La cobertura de los Carnavales por parte de la policía local está garantizada. Así lo aseguró ayer la concejala de este servicio y portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, tras ser preguntada por la prensa acerca de las declaraciones realizadas el día anterior por el portavoz del sindicato Aspolobba, Manuel Manzano, quien denunció que la escasez de plantilla impide que se puedan cubrir los actos culturales, deportivos y festivos que acoge la ciudad. Solana afirmó que durante los carnavales trabajarán los agentes que «se precisen» y recordó que el dispositivo de seguridad no solo está integrado por la policía local, sino que también forman parte del mismo la Policía Nacional, la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos. La Junta Local de Seguridad se reunirá en una semana o diez días para concretar el operativo especial durante esta celebración.

La concejala circunscribió la denuncia del sindicato, que dijo respetar, aunque no compartir, al marco de «una negociación sindical» e insistió en que la seguridad durante los carnavales no se verá en ningún momento afectada por aspectos que se ciñen exclusivamente a esas conversaciones entre el equipo de gobierno y los sindicatos.

En este sentido, la concejala se mostró convencida de que no ocurrirá lo mismo que sucedió en el último Carnaval, cuando se dieron de baja 10 agentes que tenían que cubrir los servicios extraordinarios el sábado y el lunes, 13. Pese a que en su día su predecesor en el cargo, Germán López Iglesias, no dudó en cuestionar esas bajas –de hecho, aseguró que eran «mentira»—y afirmó que solo respondían a «una medida contra el ayuntamiento» por el retraso en el pago de las horas extras, que finalmente no se abonaron por sentencia judicial, Solana ayer no quiso polemizar, dijo que no entendía otra cosa que pensar que esas bajas se debieran a motivos «de la salud” y se mostró convencida de que esa situación no se repetirá este año.

La portavoz municipal, además, negó que, tal como denunció el sindicato policial, la Oferta de Empleo Público, que contempla 14 plazas para este servicio, esté paralizada, sino que ha sufrido algún retraso porque faltaban algunos expedientes. No obstante, señaló que en breve pasará por la Comisión de Recursos Humanos y que la previsión es que se lleve al pleno del próximo día 17 de febrero para su aprobación.

En cuanto a la afirmación de Aspolobba de que la Asociación de Vecinos de Santa Marina no ha podido ampliar el desfile de Las Candelas este año precisamente porque la falta de efectivos de la policía local impide garantizar la seguridad en un recorrido más extenso, la concejala aseguró que no tiene constancia de que la razón haya sido esa. En este sentido, explicó que cuando se solicita ampliar un itinerario para cualquier actividad, no solo se tiene en cuenta la opinión de la policía local, sino de otras delegaciones como Limpieza o Vías y Obras para determinar si es viable o no.

La portavoz municipal realizó estas declaraciones al término de la Junta de Gobierno Local que, entre otros asuntos, aprobó la propuesta de gasto para los carnavales del 2017 por un importe de 398.122 euros, unos 10.300 que en la anterior edición. María José Solana justificó este incremento del 2,7% en el presupuesto para esta celebración por el aumento de las comparsas participantes en el desfile del domingo, que pasan de 46 a medio centenar, así como por la contratación de diferentes asistentes para apoyar a las murgas en los colegios, debido a que este año la participación de los grupos de estudiantes ha sido mayor. También porque se ha contado con un especialista en publicidad para la campaña en Alemania.