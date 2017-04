Un coche golpea a una voluntaria de Protección Civil en la San Romilla

Una voluntaria de Protección Civil que estaba apostada con un compañero en el cruce de la calle Huertas con la carretera de la Corte, en San Roque, sufrió ayer un golpe por parte de un vehículo a cuyo conductor la joven había indicado que no podía atravesar por donde pretendía porque estaba cortada la avenida debido a la celebración de la carrera popular San Romilla.

Según explicó a este diario el coordinador de Protección Civil, Daniel Roncero, la voluntaria no estaba regulando el tráfico, pues ellos no realizan esta función, sino que su labor era la de indicar por dónde tienen que circular los vehículos. Es lo que estaba haciendo la chica cuando un conductor no quiso hacer caso a sus indicaciones, aceleró su coche y le propinó un golpe en el codo con la ventana del vehículo. La joven no llegó a caer pero sí sufrió una contusión, que le impidió incorporarse a su puesto. El coordinador de Protección Civil explicó que el conductor se dio a la fuga. La agrupación denunció los hechos y ayer se estaba intentando localizarlo. Roncero aclaró que regular el tráfico supone tomar decisiones sobre hacia dónde debe dirigirse cada vehículo, pero en el caso de los voluntarios de Protección Civil, se colocan para indicar solamente que un carril está cortado. La Policía Local de Badajoz, por su parte, negó que se hubiese producido un atropello y se limitó a señalar que había sido un percance con un vehículo.

Lo ocurrido no ensombreció el desarrollo de la carrera, que este año cumple su tercera edición, organizada por la Escuela Deportiva Guadalupe y que reunió a un millar de participantes de todas las edades, en las modalidades de patines y running, en diez categorías. La salida se situó en la carretera de la corte, y la meta en el patio del colegio.