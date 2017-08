«Con el cambio de portavoz hemos dado estabilidad»

Transcurridos tres meses desde que cambió el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, la nueva responsable, Julia Timón, compareció ayer para hacer balance «de nuestro trabajo en favor de este ayuntamiento», del que dijo sentirse «gratamente satisfecha por los avances». Para Timón, el principal ha sido «dar estabilidad a esta institución desde el cambio de la portavocía».

La nueva portavoz de Cs insistió en la idea de que el ayuntamiento ha estado paralizado y ha sido su grupo el que ha impuesto «cordura» donde ni el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ni el portavoz del principal grupo de la oposición, Ricardo Cabezas, habían sabido hacerlo. El resultado ha sido la aprobación de los presupuestos, con aportaciones «que no están avaladas desde la utopía sino por un trabajo serio». También defendió que la labor de su grupo se destaca porque resulta de «pisar la calle». Así, Timón apuntó que en las últimas semanas se ha reunido con asociaciones de vecinos y otros colectivos y seguirá haciéndolo en septiembre. En este sentido, la concejala quiso dejar claro que para su grupo «no existen barrios de primera y de segunda» y se están recogiendo las demandas de todos.

También tuvo palabras críticas hacia los otros grupos de la oposición, a los que aconsejó que dediquen agosto a la «reflexión» y los invitó a «trabajar juntos».

Habló además de su presencia en la Junta de Gobierno Local con voz y voto y señaló que el hecho de que su antecesor renunciase a participar «fue una pérdida tremenda». La situación para ella es distinta, porque según dijo, es la forma de que se reconozca dado que no está liberada. En cuanto al asesor del grupo, señaló que si el concejal no adscrito entregase su acta, no sería necesario. También habló del gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y señaló que inicialmente su grupo pidió que la convocatoria se anulase, pero las explicaciones del secretario general la convencieron, así como tras la entrevista final de los aspirantes, está segura de que «no ha habido ningún acto que pueda ser censurado».