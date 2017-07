La concejal de Cs Julia Timón sufre un escrache a las puertas de su vivienda

Yo estaba en el auditorio con mi marido y mi hija viendo a la compañía Bevanente cuando me llamó mi hijo muy asustado para decirme que había un grupo de personas dando gritos a las puertas de mi casa, que no sabía lo que era. Desde ese momento todo fue tensión y ansiedad», manifestó ayer la concejala de Ciudadanos (Cs) Julia Timón, cuando explicó cómo comenzó el escrache del que fue víctima la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Un pequeño grupo de personas de colectivos vecinales de Suerte de Saavedra, Llera y Las Moreras se concentraron a las puertas de la vivienda de la concejala, en la urbanización Las Vaguadas, como medida de protesta por su apoyo a los presupuestos municipales de 2017, con el fin de que modificara su postura.

Timón contó que el primer temor fue escuchar a su hijo «nervioso porque no sabía lo que ocurría». Ella dio aviso a su partido y la policía acudió al domicilio, llamándola poco después para que «no me preocupara, que todo estaba bien, pero ya no pude más y aunque intenté disimular la tensión ante mi hija y mi marido, me salí y rompí a llorar», contó la edil.

«Me sentí fatal, muy vulnerable y no sabía qué hacer; salí y lloré de impotencia; pedí el auxilio de la policía en un estado de mucha ansiedad», contó en otro momento. Timón, su marido y su hija regresaron a su casa custodiados por la policía, «cerré la puerta y cuando estaba dentro comenzaron a llegar llamadas de apoyo».

Por la mañana, «no me atrevía a salir; lo hice para venir al ayuntamiento y había un grupo de personas en la puerta», señaló, y añadió que «no me gritaron ni me insultaron».

REVERSO DE LA DEMOCRACIA / La experiencia, dijo la concejala, «no se la deseo a nadie, ni siquiera a quienes me lo han hecho a mí y a quienes me están haciendo tanto daño; lo que hay que hacer es respetar a quienes representan a la ciudadanía. Esto es el reverso de la democracia, tratar de cambiar el voto de una representante con violencia ante su casa».

La noticia se conocía cuando comenzó el pleno, que lo abrió el alcalde, Francisco Javier Fragoso, con una declaración de condena «a título propio, como alcalde», y de su grupo, «ya que los demás no han querido sumarse para hacer una declaración institucional conjunta», afirmó.

Timón manifestó después que entendía que «los demás grupos han apoyado» el escrache, «dado que no han apoyado la condena, deduzco que apoyan esta actitud».

Así, Fragoso expresó su solidaridad con la edil de Cs y señaló que «no hay justificación alguna, ni libertad de expresión si el objetivo es amedrentar o callar a una persona y más si es representante de la soberanía popular».

Añadió el alcalde que un grupo de personas había intentado con su actitud «impedir que la concejala realizara su labor en el pleno municipal. Esto es antidemocrático, va en contra del ejercicio de la política y de la libertad de expresión. La libertad no es coartar la libertad del otro». Y añadió: «Condeno y exijo a quienes hacen esto que detengan su actividad; vulnera la soberanía popular».

También el partido de la edil, a través de un comunicado, condenó «el escrache que un grupo de personas de diferentes barriadas realizaron la noche del jueves y madrugada del viernes en las puertas de la casa de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz».

El scretario de Organización de Cs, Cayetano Polo, criticó «este tipo de actos y a quienes lo promueven, puesto que ensucian la política y el trabajo de mucha gente honrada». Y añadió que «el argumento de estas personas es falso, porque los presupuestos municipales y las inversiones están planificadas para todas las barriadas de la ciudad».

Polo expresó el apoyo de «todos los afiliados de Ciudadanos a nuestra concejal Julia Timón». Pidió «respeto al derecho a la intimidad y a la libertad, así como para todos los vecinos a los que Julia Timón representa».

El secretario de Organización indició que espera que «nadie utilice falsos argumentos sobre las inversiones destinadas a las barriadas para hacer política basura, porque la ilusión y las ganas de trabajar por construir una ciudad mejor serán siempre más fuertes que el miedo».

DUDA: TIMÓN O FRAGOSO / Fernando Gonsalves, presidente de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, manifestó a este diario que el escrache surgió de una reunión de la directiva con otras asociaciones, con algunos vecinos de Llera y de Las Moreras, para «protestar por el apoyo de la conejala a los presupuestos del alcalde». Y se quejó de que no les permitieran «entrar en el pleno porque hubo un boicot».

Gonsalves contó que en la reunión «se planteó si ir a casa del alcalde o de la concejala y se decidió que a la de la concejala»; que se la eligió a «porque la están utilizando y decidimos ir allí».

Además, señaló que «lo que dijo el alcalde no es cierto; nosotros no hemos acosado a esa señora». Y contó que «el tiempo que estuvimos allí pasó la policía, la local y la nacional, al menos cuatro veces y siempre nos saludaron, como los vecinos que pasaban; nadie ha expresado ni una sola queja. Nadie ha acosado a esa mujer», afirmó.