Dejan de conceder a discapacitados plazas de aparcamiento privativas

No habrá en las vía públicas de Badajoz más plazas de aparcamiento de uso exclusivo por una persona discapacitada concreta, que son aquellas identificadas con la matrícula del vehículo autorizado. Todas las nuevas que se están habilitando en la ciudad son de uso genérico, para cualquier usuario con tarjeta de aparcamiento para conductores con movilidad reducida.

El Ayuntamiento de Badajoz está denegando todas las solicitudes que están llegando a Policía Urbana de personas con discapacidad solicitando una plaza privativa de estacionamiento en el entorno de sus viviendas. El motivo que esgrime para no concederlas es que el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, que regula las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, no reconoce en ningún precepto la creación de plazas que supongan la reserva privativa para un usuario concreto, es decir, para un vehículo singular, lo que supondría la exclusión de otros conductores que se encuentren en la misma situación. Desde el 2016, las nuevas plazas privativas que se solicitan, se deniegan. En el 2015 se concedieron las 12 últimas.

Aunque no se vayan conceder más, las que ya existen no van a desaparecer. Según los datos facilitados por el subinspector José Tena, del departamento de Seguridad Vial de la Policía Local de Badajoz, que abarcan desde el 2012, en la ciudad existen 66 plazas de uso privativo, que se concedieron antes de la entrada en vigor del real decreto mencionado. Con el paso del tiempo irán desapareciendo. La última ha sido en la calle Gabino Tejado, donde existía una plaza reservada a un vecino que falleció y sus familiares avisaron de esta circunsancia. Lo que ha hecho el ayuntamiento es reconvertirla en plaza genérica. Pero también se han dado situaciones en las que las condiciones cambian pero no se comunican, como el caso de un usuario de una plaza privativa en Valdepasillas que se ha marchado de la ciudad y no ha avisado. Los vecinos llamaron y ya se ha reconvertido.

Desde el 2012, se han creado en Badajoz 134 plazas genéricas públicas de estacionamiento para discapacitados en distintas zonas, que pueden usar todos los conductores con tarjetas específicas para discapacitados, de las que según el registro de la policía local, existen en vigor en estos momentos 676. Cuando se concede una tarjeta tiene una validez por un periodo fijo y el beneficiario tiene que renovarla cuando concluye el plazo. En el caso de que se le retire, si había hecho uso de una plaza privativa para aparcar, ésta desaparece. El mismo Real Decreto 1056 establece en su artículo 5 que los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deben disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para uso de personas titulares de la tarjeta por cada 40 plazas o fracción. Las personas con movilidad reducida pueden solicitar que estas plazas genéricas sean creadas cuando en su entorno no existan en el porcentaje que establece la normativa. Si llega la solicitud de algún usuario, se estudia y si se comprueba que la zona del entorno de su domicilio es deficitaria, se habilitan nuevos estacionamientos.