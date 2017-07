Denuncian que los merenderos del río Gévora en Badajoz están convertidos en basureros

Todos los caminos por los que se accede a Las Vaguadas, Tres Arroyos, Las Torrecillas, camino de la Albuera, etc, etc. Una verguenza para todos y desconsideración para el Medio Ambiente. Como si no hubiera otros sitios donde hacer estos vertidos de chapuzas y obras clandestinas, que no se vigilan o hacemos la vista gorda. Claro que no se lo que cobran por llevar estos desechos a un punto limpio. Las autoridades sabrán.