Detenido en Badajoz un hombre por robar 900 euros a un mendigo

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre por robar a un mendigo que dormía en un cajero automático, a quien le sustrajo 900 euros en metálico tras amenazarle con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, cuando la víctima, de 58 años, dormía en el vestíbulo del cajero automático de una entidad bancaria ubicada en la avenida Ricardo Carapeto.

El hombre, que suele pasar las noches en este lugar al no disponer de medios económicos, apreció como una persona entraba en el lugar, y tras mostrarle un cuchillo de grandes dimensiones le indicó que había estado en prisión varios años y que "no tendría problemas en quitarlo de en medio" si no le daba todo el dinero que llevase.

Ante este hecho, el mendigo le dio 900 euros en efectivo y, posteriormente, interpuso la denuncia, lo que permitió a la Policía identificar, localizar y detener al autor del robo, quien en esos momentos portaba 240 euros.

El detenido es un hombre de 57 años con múltiples antecedentes policiales, que ha sido puesto a disposición judicial por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.