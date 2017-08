Detenido un joven por atracar una gasolinera y llevarse 400 €

No eran aún las nueve de la mañana cuando el empleado de la gasolinera Repsol ubicada en la carretera de Cáceres (dirección Badajoz) vio que un joven se dirigía hacia él con un cuchillo en las manos. «Venía andando por la parte de atrás y cuando lo he visto he echado a correr», contaba ayer el trabajador poco después del suceso

El presunto ladrón entró en el local y se apoderó de 400 euros en metálico que había en la caja registradora y de un teléfono móvil, para salir de inmediato y huir a la carrera por donde había venido. El empleado avisó a la Policía Nacional, aportando las características físicas del sospechoso y la dirección por la que había huído, y los agentes lograron localizarlo poco después escondido tras los depósitos de agua de La Luneta, en Los Colorines, donde fue detenido. Al joven se le intervinieron el dinero y el móvil sustraídos, según informaron fuentes policiales.

Se trata de un varón de 22 años, con antecedentes, que está acusado de un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Ayer estaba pendiente de la tramitación del atestado para ser puesto a disposición del juez. La investigación seguía abierta.

Según señaló el empleado de la gasolinera, es la primera vez que esta estación de servicio es objeto de un atraco.