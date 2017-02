La Diputación de Badajoz destina 350.000 para modernizar la red de distribución de agua de 32 localidades

La Diputación de Badajoz destinará casi 350.000 euros para modernizar las redes de distribución de agua de 32 localidades de la provincia adheridas al servicio de abastecimiento del Consorcio de gestión medioambiental Promedio.

Así lo ha anunciado el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, que ha explicado que este lunes han convocado a 32 representantes municipales en la sede del consorcio Promedio en la capital pacense para ofrecerles los "detalles" del dinero que van a recibir para la mejora y modernización de este tipo de infraestructuras.

Según ha explicado, el consorcio "premia" con ocho euros por abonado al año a aquellos municipios acogidos al servicio de abastecimiento de agua que necesitan mejorar sus redes "solo por el hecho de incorporarse a Promedio".

Este año hay destinada para este fin 346.864 euros, que se van a distribuir entre estas localidades para "ir mejorando la calidad de las redes" y ser "cada vez medioambientalmente más sostenibles".

También ha señalado que otro de los objetivos pasa por el hecho de que un recurso como el agua, que es "agotable", "no" se "tire" a través de redes antiguas y que lo que se pretende es, en suma, modernizar las redes y "seguir trabajando" en algo "muy importante" para la diputación como que los ayuntamientos pacenses tengan unas redes "de calidad" que permitan, además, ofrecer mayores prestaciones para los ciudadanos, más presión y más calidad de agua.

De igual modo, Gallardo ha defendido sobre la mejora de estas redes que, desde el punto de vista medioambiental, un bien "escaso" y "finito" se está "desperdiciando" como consecuencia de las pérdidas que se producen en la red y que el objetivo es que "no se desperdicie" y se pueda utilizar en su totalidad, al tiempo que ha añadido que también influye en materia económica.

"A todos los municipios que están en el servicio de abastecimiento se les premia cada año con una cantidad", ha puntualizado Gallardo, que ha agregado que "en principio no" se ha dado la circunstancia de que algún municipio no haya requerido acometer estas obras que adjudican los ayuntamientos gracias a la cantidad económica que facilita la diputación "condicionada a la mejora de las redes y que no se puede gastar en otro fin".

Además, el presidente de la diputación ha indicado que el Plan de Renovación de Infraestructuras (PRI) "se incrementa un 7 por ciento respecto al ejercicio anterior, gracias a la adhesión de cuatro nuevos municipios a principios de este año 2017" y, con estas nuevas localidades, Llera, Valverde de Llerena, Valencia de las Torres y Maguilla, Promedio gestiona el abastecimiento de agua a los hogares de más de 65.000 habitantes de la provincia.

Gallardo ha destacado además durante este encuentro que gracias a esta iniciativa se ha incrementando un 17 por ciento de media desde el año 2010 el rendimiento hidráulico de las redes de abastecimiento en el conjunto de los 32 municipios que se gestionan.

Las poblaciones beneficiarias de estas inversiones son Llera, Valencia de las Torres, Maguilla, Valverde de Llerena, Herrera del Duque, Siruela, Garbayuela, La Coronada, La Haba, Magacela, Manchita, Don Álvaro, Puebla del Prior, Puebla de la Calzada, La Nava de Santiago, Puebla de Obando, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Fregenal de la Sierra, Puebla de Alcocer, Cheles, Táliga, Tamurejo, Oliva de la Frontera, La Roca de la Sierra, Sancti-Spiritus, Peraleda del Zaucejo, Usagre, Esparragalejo, Barbaño, Valdelcalzada y Zafra.

Asimismo y a modo de ejemplos, Zafra dispondrá en base a sus 9.433 abonados de un total de 75.464 euros, mientras que Barbaño contará con 2.400 euros (300 abonados) y Puebla de Obando, 9.973 euros en total (1.247 abonados), según ha concretado Promedio.