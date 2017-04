Para los adictos a José Mota sería una de esas frases lapidarias que el humorista repite con alguno de sus personajes y que se convierte en latiguillo reiterativo durante una temporada. Se pronuncia sin la «s» final en la tercera persona del singular del verbo ser, que se sustituye por una aspiración, lo que dota de cierto costumbrismo y entonación populachera a la sentencia. Lo que es, es. Una afirmación que encierra una gran verdad: toda la verdad.

Hay cuestiones que por muchas vueltas que les demos, por diferentes interpretaciones que defendamos o argumentos en pro y en contra que utilicemos, no tienen más que una dirección. Pero a pesar de ello, en función de los intereses de cada uno, siguen dando que hablar y a fuerza de repetir lo contrario el resultado hace sembrar la duda sobre cuál es la verdadera certeza de lo que se está discutiendo.

Está ocurriendo con los tan manidos nombres de los pueblos de colonización que hacen referencia a la etapa franquista. Su origen es indiscutible, pues el Plan Badajoz fue una decisión del gobierno del dictador. Lo que es, es. Existe una Ley de Memoria Histórica, en vigor desde hace más de 10 años, que obliga a retirar cualquier simbología que signifique la exaltación de la dictadura. Ha habido varios autos y decisiones judiciales que han conseguido enredar tanto la forma, al ser interpretados por las partes, que parece que afectan al fondo, aunque la verdad verdadera siga estando inamobible.

Lo que es, es y la denominación del municipio de Guadiana del Caudillo incumple la Ley de Memoria Histórica porque el añadido «del Caudillo» no tiene más que un significado, por más vueltas que se le dé. Ahora se podrá discutir si el procedimiento para cambiarlo es uno u otro o si por conservar el topónimo sus vecinos tienen que pagar la condena de no recibir subvenciones públicas. Pero más allá de los modos y de las consecuencias, lo que es, es y resistirse a cambiar el nombre no tiene más que una lectura. Como únicamente tiene una interpretación la asistencia a un acto de exaltación del franquismo. Todo va en sintonía. Lo triste es que sólo se obligue a cumplir esta ley cuando es un partido y no otro el que tiene la sartén por el mango y siempre bajo amenazas.

Lo que es, es y por eso no se comprende que los insultos o las difamaciones entren en el ámbito de la crítica política cuando el objeto de las calumnias es un cargo público, para preservar así la libertad de expresión sobre el derecho al honor. Las redes sociales no pueden ser un territorio sin ley en el que no haya límites a la verborrea hiriente y donde los puestos políticos carezcan de protección penal frente a quienes se dedican a fomentar el odio hacia quienes ostentan el poder con acusaciones que --éstas sí-- deben solventarse en los tribunales y no en soportes de comunicación donde la impunidad, y en ocasiones el anonimato, los protegen. Lo que es, es y la verdad sólo tiene una dirección. El insulto gratuito y desmesurado es reprobable en un pleno en el ayuntamiento, en la barra de un bar y en un grupo de Facebook. Se puede discutir dónde está el límite entre el derecho a la crítica política y la protección del honor, pero el cargo público no debe estar menos protegido que el ciudadano particular, ante una campaña de descalificaciones que tienen como principal objetivo acabar con la credibilidad, ridiculizar, dañar y herir a quienes se convierten en diana de sus dardos. El debate político tiene sus foros, en los que los contrincantes están en igualdad de condiciones. Lo que es, es y debe ser igual para todos.