La Falcap propone trasladar al López de Ayala de Badajoz la Tamborada de la Margen Derecha

Fue en el 2005 cuando la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) decidió trasladar la Tamborada a la Margen Derecha tras el desencuentro con la Asociación de Vecinos de Santa Marina, donde se celebraba este concurso tras la quema del Marimanta. Doce ediciones después, la Falcap considera que el parque de San Fernando se le ha quedado pequeño, en sentido figurado, y su todavía presidente, Luis Pajares, anunció ayer que propondrá al ayuntamiento que se celebre en un escenario cerrado, que podría ser el teatro López de Ayala, el sábado de Carnaval, para dotar a esta noche de contenido.

En esta edición, en la Tamborada de la Margen Derecha participarán 12 comparsas y han llegado a ser hasta 14. Pajares señaló que es el único acto que organizan las comparsas que no está pensado para celebrarse en la calle «sino en un espacio escénico», que debería ser «más adecuado para un espectáculo que cada año va cobrando más brío». El presidente de la Falcap defendió el gran esfuerzo que realizan los grupos participantes, que cuidan especialmente las puestas en escena y cuyo resultado «queda un poco diluido en un escenario en mitad de la calle». En opinión de Pajares, dado el «volumen interesante» alcanzado por este concurso, así como su calidad musical, sería «bueno buscarle un emplazamiento más adecuado», recalcó, si bien aclaró que esto no supondría dejar abandonadas las Candelas, donde seguirían asistiendo. Además, mencionó la contrariedad de que el concurso esté supeditado a que no llueva para poder ofrecer el resultado del trabajo «de todo un año».

Pajares señaló que la Falcap --que él dejará de presidir-- debería estudiar esta propuesta con las asociaciones de vecinos y el ayuntamiento. «No es un demérito a las asociaciones de vecinos, con las que vamos a seguir colaborando», señaló el presidente de la Falcap, para quien se trata de dar «un realce» a la Tamborada ante el aumento de calidad que se ha conseguido año tras año.

Pajares realizó ayer estas declaraciones coincidiendo con la presentación en el ayuntamiento, de los programas de las Candelas de la Margen Derecha y Santa Marina, que se celebran los dos próximos fines de semana. Lo hizo en presencia del concejal de Ferias y Fiestas, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, y de los responsables vecinales de ambas fiestas, para sorpresa de todos, que desconocían estas intenciones. Ricardo Cabezas, de los Colectivos Sociales de la Margen Derecha, defendió al respecto que el Carnaval de Badajoz «siempre» se ha caracterizado por celebrarse en la calle y si la Tamborada se traslada al López, sólo podrían asistir unas 700 personas, mientras que a San Fernando acuden 4.000.

Rodríguez de la Calle aprovechó para informar de que el Carnaval de Badajoz se promocionará en Melbourne (Australia) en una exposición de carnavales latinos, donde han enviado tres trajes de otras tantas comparsas.