Fragoso afirma que el nuevo párking hace más competitivo al comercio del centro de Badajoz

Como una gran infraestructura comercial de la ciudad que hace más competitivo el comercio del centro. Así definió ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el nuevo aparcamiento de Conquistadores por las posibilidades que ofrecerá, no solo a los negocios ubicados en el entorno más cercano, sino a los de Menacho y Casco Antiguo, ya que permitirá dar respuesta a la demanda de aparcamiento en épocas tan importantes para el sector como las campañas de Navidad y rebajas o en el Black Friday, cuando, según reconoció, se produce un colapso de tráfico en la ciudad que provoca que muchos clientes optaran por realizar sus compras en lugares con más facilidades de estacionamiento.

«Mi voluntad siempre ha sido firme, porque el comercio de Badajoz, los vecinos de Santa Marina y el conjunto de la ciudad necesitaban tener este párking», afirmó Fragoso, quien ayer visitó las nuevas instalaciones junto al subdirector de Liberbank, Julio Morales, la portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, y varios concejales el equipo de gobierno.

El nuevo aparcamiento, con 952 plazas, 143 de ellas para residentes y el resto en rotación y para abonos laborales, abrió al público el pasado viernes, diez años después de que se adjudicara su construcción y gestión. El alcalde recordó ayer que el proceso para llegar hasta aquí ha estado lleno de dificultades. Liberbank se hizo cargo de concluir las obras y de la gestión del párking hace cuatro años, después de que fuera resuelto el contrato con el anterior adjudicatario.

En este sentido, Fragoso agradeció el papel «activo» de la entidad en la resolución de un problema «que no había creado la ciudad, pero que sí sufría la ciudad», dijo. También valoró el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno y los técnicos municipales, así como el apoyo de los grupos de la oposición para desbloquear un proyecto de vital importancia para Badajoz, pues, según subrayó, «nadie» habría optado a la concesión si antes no se hubieran solucionado los conflictos jurídicos con el concesionario, que reclamaba 6 millones de euros al consistorio y al que Fragoso acusó de haber intentado «por todos los medios» que esta infraestructura no se abriera.

El alcalde, que recordó que la Ley de Contratos impidió el secuestro de la concesión y que de ningún modo estaba dispuesto a ceder a la reclamación económica del anterior adjudicatario para resolver el problema, pese haber tenido que afrontar dos elecciones con el aparcamiento cerrado, aseguró que la apertura del párking ha sido «un empeño personal» como pone de manifiesto que el primer decreto que firmó tras relevar a Miguel Celdrán al frente del ayuntamiento fuera el del inicio de expediente sancionador al anterior adjudicatario, con lo que se abría el proceso para la resolución del contrato.

Por su parte, Morales destacó el «orgullo» de Liberbank por haber contribuido a hacer realidad este proyecto, a pesar de que reconoció que «no ha sido fácil» y que ha habido que afrontar costes adicionales para sacarlo adelante, y agradeció el respaldo de la corporación municipal, especialmente el del alcalde, y el de los técnicos.

Además del párking, Fragoso visitó la nueva plaza (construida en dos niveles) y el edificio con más de 2.000 metros cuadrados que albergará el centro de mayores y la Asociación de Vecinos de Santa Marina. El primero se ubicará en la planta baja y el segundo en la primera. Cada uno cuenta con más de 800 metros cuadrados, luz natural que entra a través de grandes ventanas y amplias salas, que se adaptarán según las necesidades de los usuarios. En el edificio también hay un local de 900 metros cuadrados, cuyo uso está aún por determinar, pero que se pondrá al servicio de la ciudadanía, según dijo el alcalde.

Los presupuestos del 2017, que hoy se aprueban, contemplan una inversión de 430.000 euros para adecuar las dependencias a sus nuevos usos, instalar los sistemas de climatización y equiparlos. Los técnicos municipales ya están trabajando en el proyecto y el alcalde estimó que el edificio podrá ser ocupado el próximo año.

Por su parte, el PSOE, en una nota de prensa, excusó su asistencia a esta visita por las últimas decisiones adoptadas por el alcalde con respecto a los presupuestos y por considerar «muy deficiente» la gestión del equipo de gobierno con el aparcamiento.