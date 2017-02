Fragoso y Gallardo, unidos para impulsar la escuela de idiomas en el hospital provincial de Badajoz

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, escenificaron ayer su unidad a la hora de recuperar el edificio del antiguo hospital provincial como un enclave fundamental, generador de actividad económica y de vida en el centro de la ciudad. Lo hicieron en una comparecencia conjunta en el palacio provincial, en la que destacaron el valor de actuar conjuntamente, a pesar de las diferencias ideológicas que ambos representan, siempre que sea en beneficio de los ciudadanos, coincidieron en señalar.

El hilo conductor de sus intervenciones fue el traslado de la escuela oficial de idiomas de su actual ubicación en el palacio de Godoy -que comparte con la Escuela de Artes y Oficios-, a un espacio en el antiguo hospital, donde la Junta ya ha pedido la reserva de 2.000 metros cuadrados para tal fin.

Tanto Gallardo como Fragoso insistieron en la bondad de comenzar a recuperar el inmueble, por un lado con la escuela de idiomas, y por otro, con el proyecto que debe elegir la comisión técnica creada al efecto, entre los ocho que se presentaron al concurso convocado por la diputación. Lo que ocurrirá «en unos días», según Gallardo.

Los dos representantes políticos reclamaron, en torno a la polémica suscitada con colectivos cívicos que se oponen al plan de la diputación, que se «separe el debate sobre la rehabilitación del debate sobre los usos que se puedan dar al edificio», por entender que no hacerlo genera confusión entre los ciudadanos.

REHABILITACIÓN Y USOS / Fragoso señaló que «se ha mezclado rehabilitación y uso cuando no se puede ir con prejuicios, sino paso a paso», y en cuanto a las polémicas: «afrontarlas en función de que se cuente con un proyecto arquitectónico, en el marco del cual se valore si respeta o no el patrimonio». Sobre la posibilidad de albergar una residencia de mayores, Gallardo dijo que no sabe si hay propuestas en ese sentido «y si la hay, serán los técnicos los que valoren».

Gallardo y Fragoso quisieron centrarse en el primer paso previsto para recuperar un «edificio con una ubicación privilegiada», la Escuela de Idiomas, que «es compatible con otros usos que pretende la diputación, como propietaria del inmueble».

Entre esos usos figura, además de la escuela de idiomas, el Archivo Provincial, la Biblioteca de Extremadura y una galería comercial en la planta baja, con un mercado gourmet, cuya definición se completará cuando se haya seleccionado uno de los ochos proyectos en estudio.

La financiación del proyecto de la adecuación del espacio que finalmente se determine para la escuela de idiomas, explicó Fragoso, es de en torno a un millón de euros, que saldrá de la partida del Plan de Infraestructuras Educativas aprobado por la Asamblea.

Manifestó Fragoso sentirse satisfecho «como alcalde de Badajoz, porque el antiguo hospital provincial dé cabida a la nueva Escuela Oficial de Idiomas, con capacidad para acoger las necesidades actuales y las futuras, para dar servicio tanto a los vecinos de Badajoz como a los de todos los pueblos de la comarca».

Señaló el regidor pacense que una vez salga el centro educativo del palacio de Godoy, «el ayuntamiento y la diputación podremos, en su momento, buscar fondos para mejorar las instalaciones de la Escuela de Artes y Oficios», con la que actualmente comparte espacio y de cuya gestión participan ambos como miembros de su patronato.

BENEFICIO DE CIUDADANOS / El presidente de la diputación insistió en que «hay temas en los que es esencial estar siempre de acuerdo, cuando el objetivo no es otro que buscar que se beneficie a los ciudadanos con este proyecto». Y eso es así cuando los representantes «políticos hacen lo correcto».

Afirmó Gallardo que la rehabilitación del antiguo hospital provincial está generando «muchos titulares en prensa, lo que es sinónimo de que el edificio no es indiferente para nadie, y es porque es un edificio querido por los ciudadanos y cuando ocurre esto, la gente opina, y eso es bueno».

El presidente de la diputación recordó que cuando en julio de 2015 se constituyó la nueva corporación provincial, «mantuve un encuentro con el alcalde y la corporación municipal, en el que expuse que si el ayuntamiento tenía un proyecto para el hospital, la diputación se pondría en segunda fila; y en caso de no ponerse de acuerdo, ejerceríamos nuestra responsabilidad como institución propietaria del edificio».

Añadió que «no hacer nada, dejar el edificio como está más tiempo, sería una irresponsabilidad. Nuestra responsabilidad es proponer una idea que vaya en la línea de mejorar la ciudad de Badajoz y repercuta positivamente en la provincia, pero nosotros no queremos liderar nada, nosotros queremos coliderar junto con el Ayuntamiento de Badajoz, con su corporación, los mejores usos para el hospital provincial».

Y aseguró que «el objetivo es ser absolutamente respetuosos con la historia --del edificio-- y la conservación del patrimonio».

También defendió el derecho de la diputación a tener su proyecto, después de que cumpliera sus compromisos, al presentar en abril pasado el plan director, «que tiene como base la generación económica y dar distintos usos al hospital». Y que a partir de ahí, «hemos comenzado a trabajar convocando el concurso de estudio de detalle y el proyecto del futuro del inmueble, para poder licitarlo antes posible».

Preguntado sobre el proceso previo a la licitación, el alcalde confirmó que el estudio de detalle y otras propuestas tendrán que seguir el proceso legal habitual en las comisiones correspondientes para obtener licencia.

La diputación, por otro lado, no renuncia a las premisas del plan director, dijo Gallardo, teniendo en cuenta que el edificio tiene 22.000 metros cuadrados, lo que permite que tenga varios usos, y «siempre que no vayan contra el Plan General Municipal». E incidió en que «los edificios cumplen en cada momento histórico una función y ello no implica que de forma permanente tengan que tener el mismo toda la vida, sino el Meiac seguiría siendo una cárcel y la el palacio de congresos una plaza de toros».