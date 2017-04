Fragoso no confirma si se presenta a la reelección para presidir el PP

Si fuese reelegido, acumularía tres mandatos consecutivos, pero el hasta ayer presidente provincial del PP, Francisco Javier Fragoso, no quiso confirmar si volverá a presentar su candidatura como presidente provincial en el congreso que se celebra en Badajoz el próximo 4 de junio.

Ni sí, ni no. A preguntas de la prensa, Fragoso señaló que aclarará esa incógnita cuando la comisión organizadora abra los plazos de presentación de candidaturas y si finalmente se confirma como precandidato y obtiene los avales necesarios. Avanzó que la decisión que adopte la transmitirá en primer lugar a su familia y a partir de ahí a los órganos del partido. No quiso dar más detalles «porque cualquier cosa puede ser interpretada equivocadamente y todo tiene su tiempo».

El miércoles se reunió el máximo órgano del partido entre cogresos que es la junta directiva provincial que convoca el congreso provincial, que se celebrará con el lema La provincia que nos une. Ése fue el último acto de Fragoso como presidente provincial del PP, después de 5 años de este mandato, que se ha alargado por las circunstancias políticas del país, pues los estatutos no permiten convocar congresos en periodos electorales. En total, lleva 8 años a frente del PP de la provincia de Badajoz.

Fue Manoli Sancho, alcaldesa de Talavera la Real, que preside el comité organizador del XIII congreso provincial, quien dio a conocer los pormenores del cónclave popular, que se celebrará en el Palacio de Cristal, de Río, en capital pacense, con la participación de 1.120 compromisarios, en representación de los 18.000 militantes que dice tener el partido en la provincia.

Se presentarán tres comunicaciones: ‘Jóvenes con futuro’, a cargo del concejal de Juventud en Badajoz y secretario general de Nuevas Generaciones, Francisco Javier Pizarro; ‘La mujer palanca de cambio en el mundo rural, con la alcaldesa de Fregenal, Tina Rodríguez, como ponente; y “La despoblación, el gran reto de nuestros pueblos’, a cargo de Antonio Miguel Sánchez, alcalde de Villarta de los Montes. Y la ponencia ‘Un nuevo modelo económico para el empleo’, coordinada por el diputado en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz.

Sánchez destacó que «el PP ha recorrido los municipios de Badajoz para escuchar las demandas de colectivos, de todos los sectores y de la sociedad en general, para centrar nuestras propuestas en aquello que realmente importa a los ciudadanos».

Así mismo, el comité organizador se reunió por la tarde abriendo el plazo de presentación de precandidaturas, cuyos requisitos son llevar un año como afiliado, estar al corriente del pago de cuotas y presentar 75 avales; finalizará el día 28 de abril.

En cuanto al ambiente en el partido, Manoli Sancho manifestó que «estamos más unidos que nunca y así se pondrá de manifiesto en el congreso». Preguntada si ello supone que se presentará de nuevo Fragoso, respondió que espera que así sea, y que «lo que podemos decir es que estamos muy satisfechos con el trabajo desarrollado a nivel provincial en estos cinco años».

No obstante, lo que se dejaba traslucir es que se espera que no se espera otra candidatura, «aunque eso no se puede decir, ni saber», que esperan que Fragoso vuelva a presentarse y que lo haría con una candidatura de unidad para mantener «la fortaleza del partido en Badajoz».