Fragoso opta a la relección por 4 años más como presidente provincial del PP de Badajoz

Se hizo de rogar ante los medios de comunicación, aunque el día siguiente de abrirse el plazo para buscar los avales necesarios para concurrir a las elecciones internas del PP en el próximo congreso provincial --décimo tercero-- que se celebrará el 4 de junio en Badajoz, el secretario provincial, Morales, anunciaba en una red social que ya había recogido unos cuantos. Pero fue ayer cuando Francisco Javier Fragoso presentó públicamente su precandidatura, tras unos días de reflexión y con 1.374 avales.

Lo hizo acompañado por el presidente regional del PP, José Antonio Monago, y miembros de la ejecutiva y el grupo municipal de Badajoz. Dijo que se presenta a la reelección como presidente provincial --será el tercer mandato-- «porque tengo ilusión por consolidar desde Badajoz el proyecto político de Monago; por el cariño de la gente y por dar la cara».

Contó cómo antes de tomar la decisión, se reunió con Monago en torno a un café para intercambiar pareceres y éste, ante sus dudas, le dijo que se tomara unos días para pensarlo. Señaló después el presidente del partido que «me dijo que si yo lo consideraba, daría un paso atrás».

Monago señaló que «eso demuestra que no se considera imprescindible y esa actitud sí lo hace imprescindible, es la gente que necesitamos, no se creen el yoísmo, está a disposición del partido y de los ciudadanos; es la clase de personas que necesita la política».

Fragoso explicó que concurre a la reelección «para devolver el cariño de la gente que me ha pedido que siga; independientemente de que haya sinvergüenzas y garbanzos negros, quiero expresar mi apoyo y que me siento orgulloso de los cientos de concejales de la provincia, miles de militantes y cargos públicos que trabajan cada día con honestidad».

«Tengo 45 años, llevo más de media vida en este partido, desde abajo; me llamó Celdrán y formé parte de un equipo magnífico, después tuve el honor de ser alcalde de mi ciudad y presidente provincial de mi partido, con el mejor presidente regional, Monago», señaló.

Añadió el precandidato que no tiene equipo aún para la próxima ejecutiva, que ahora toca «recorrer las comarcas, hablar con la gente y luego presentar mi candidatura». Aunque dijo que los plazos están abiertos para todos, no se espera alternativa. Monago indicó después que «agradezco a Fran que dé el paso; en mayo celebramos el congreso de Cáceres con una candidatura única, y en junio celebraremos el de Badajoz con una candidatura única, lo que demuestra que ambos se celebran con unidad, acuerdo y consenso, no como en otros partidos; en el PSOE, que tiene el Gobierno cerrado por primarias».

Fragoso dijo tener «una tremenda ilusión por transformar Extremadura, para que sea una tierra con futuro, esperanza y oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, en un momento terrible donde cada día nos golpean más la cifras de desempleo». También «por gobernar la diputación con otro modelo de crecimiento económico» Y añadió que su «compromiso personal es aportar mi granito de arena para que el PP, los afiliados y todos los ciudadanos de Extremadura, tengan mejores oportunidades».

Monago destacó de Fragoso que «tiene la edad, la ilusión, las ganas y compromiso, pero tiene también el respaldo de la gente».

Además, criticó que el PSOE han llevado a Extremadura a batir récords de datos relativos al déficit, la deuda y el desempleo. «Ni han ajustado las cuentas, ni han solucionado los problemas de la gente», dijo.