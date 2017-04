Un fuego arrasa un piso y deja tres mujeres afectadas por el humo

Aún con el susto en el cuerpo, los vecinos del número 11 de la calle Mariano Aguas de la Torre, en Las Moreras, trataban ayer por la mañana de borrar de sus viviendas las huellas que había dejado el fuego que se originó de madrugada en uno de los pisos del bloque, el 2º F. La casa afectada quedó totalmente arrasada y su inquilina y dos vecinas más resultaron intoxicadas por inhalación de humo. Todas ellas fueron trasladadas al hospital Infanta Cristina y recibieron el alta poco después.

Fueron los vecinos quienes al ver salir las enormes llamaradas por la ventana del piso dieron la voz de alarma. En ese momento, su inquilina, una mujer de unos 50 años, dormía. Los bomberos, que investigaban aún la causa del fuego, sitúan el foco en una de las habitaciones, que se encontraba «abarrotada» de ropa, lo que contribuyó a su propagación. También hizo que fuese más virulento el hecho de que las ventanas y puertas estuvieran abiertas, pues provocó lo que se denomina «efecto chimenea».

De la intensidad del incendio da buena cuenta el estado en el que ha quedado la vivienda. Los falsos techos y el lucido se han venido abajo, los muebles han quedado calcinados y las persianas derretidas. La casa, propiedad de la Junta de Extremadura, está «inhabitable», aunque, según los bomberos, no hay daños en su estructura.

Una hermana de la inquilina trataba de recuperar algunos de los enseres ayer por la mañana. Aseguró a este diario que la mujer se encuentra bien, aunque continúa muy afectada por lo ocurrido. Ayer se estaba en casa de una hija. «No queremos que vea cómo ha quedado el piso», explicó su hermana.

Otra de las vecinas que tuvo que recibir asistencia médica por inhalación de humo fue Manuela Jiménez Jara. Vive en el 3º F, justo encima del piso incendiado. Al oír voces y ruidos abrió la ventana de su casa para ver qué ocurría y una bocanada de humo entró en su vivienda. Su hijo la sacó «a rastras» del piso. Si no llega a ser por él, no sabe qué podría haber pasado. «No se veía nada. Era una impotencia, mi hijo me decía sal mamá, sal mamá, pero no podía del miedo que tenía», recordó. «Yo creía que me moría aquí. Ha sido un milagro que no nos haya pasado nada», decía aún conmocionada.

Los vecinos del bloque bajaron a toda prisa a la calle alertados por los gritos y las llamadas al telefonillo, pero las familias que residen en dos terceros no pudieron hacerlo a causa del intenso humo que ya inundaba la escalera y tuvieron que permanecer refugiadas en sus viviendas hasta que los bomberos sofocaron las llamas y ventilaron. «Era imposible por el humo, pero afortunadamente no nos pasó nada», relataba Emilia Chamorro, una de las inquilinas que no pudo bajar a la calle. También se desalojó por precaución otro bloque de pisos cercano.

Fuentes del parque municipal informaron de que la primera llamada para avisar de este incendio se recibió a las 2.38 horas de la madrugada y que cinco minutos después, a las 2.43 horas, los bomberos ya estaban en el lugar de los hechos. De esta forma contestaban a las quejas por la «tardanza» en acudir con las que algunos vecinos los recibieron. En este sentido, recomendaron que en situaciones de este tipo, los ciudadanos no confíen en que otra persona ha llamado ya al parque, sino que den el aviso. Los bomberos reconocieron que la extinción de fuego fue complicada porque estaba «muy avanzado» y las calorías en el interior de la casa eran muy elevadas.