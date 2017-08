Gallardo: "Los vestigios franquistas a retirar se conocerán en uno o dos meses"

Los municipios de la provincia de Badajoz conocerán en el plazo de uno o dos meses qué vestigios de la Guerra Civil y del franquismo deben eliminar "si quieren recibir y mantener ayudas procedentes de la Diputación Provincial", según ha afirmado a EFE el presidente de esta institución, Miguel Ángel Gallardo.

Con algo más de tiempo, "a finales de octubre", posiblemente, la Diputación pacense tiene previsto presentar el proyecto de solicitud de la declaración de la comarca de La Siberia como "Reserva de la Biosfera", el cual ha tenido ya "una valoración muy positiva" por parte del Gobierno central, ha apuntado Gallardo.

En una entrevista concedida a EFE, el titular de la institución provincial ha explicado que los trámites para solicitar la citada declaración están muy adelantados.

No obstante, el Gobierno debe enviar el informe final a la UNESCO, probablemente en septiembre del próximo año, por lo que la concesión o no de la citada declaración por parte de la UNESCO no se conocerá hasta junio de 2019.

Respecto a los catálogos sobre vestigios de la Guerra Civil y el franquismo, Gallardo ha apuntado que también están "muy avanzados", por lo que en septiembre u octubre "ya se podrá indicar a los ayuntamientos qué se debe eliminar si quieren mantener las ayudas de la Diputación".

Preguntado por el proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Provincial, Gallardo entiendo que haya "defensores y detractores", pero ha apuntado que "habrá gente que hubiera preferido hacer otra cosa, pero no ha puesto el dinero para realizarla".

"Cuando sólo se ponen ideas, sirve para tener una publicación en prensa, pero cuando se pone el proyecto, las ideas y el dinero, sirve para generar empleo y vida en el edificio", ha incidido.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que "por mucho que algunos lo recuerden ahora", el edificio estaba "en el olvido" y con el proyecto de la Diputación "se rescata, se pone en valor y se le da vida".

En materia de turismo, y a raíz de la fusión del Patronato de Turismo y el de Tauromaquia, Gallardo ha expuesto que la dehesa, "donde el toro es un referente, forma parte del patrimonio turístico" de la provincia.

En este sentido, y tras decisiones como la tomada por las Islas Baleares contra las corridas de toros, Gallardo ha dicho que la defensa extremeña y provincial de la fiesta nacional "no es un problema, es una oportunidad, y por ello la Diputación está firmemente involucrada en ello".

En cuanto a la contratación como coordinador de Actividades de Conservatorios de David Sánchez, hermano del secretario general del PSOE, Gallardo ha lamentado que "el único problema que tuviese fuera el apellido, pues desde el punto de vista profesional se ha demostrado que era el mejor capacitado para el puesto".

El puesto estaba creado desde 1977, y aunque se amortizó cuando se jubiló su titular, se vio con el tiempo que fue un error no ocuparlo, según ha dicho, y ahora se ha vuelto a crear, "no como funcionario sino como personal directivo".

Su continuidad dependerá siempre de la decisión de la persona que ocupe la presidencia provincial.

En este sentido, la coincidencia de PP y Podemos en las críticas demuestra, a su juicio, que la formación morada es quien "mejor se entiende" con los populares, como "ya aconteciera" con IU". "En los asuntos que tienen que ver a la hora de ir contra el PSOE siempre están unidos", ha incidido.

Gallardo ha querido expresar que "la opinión que se traslada desde los conservatorios sobre David Sánchez (ya incorporado a su puesto) es muy favorable y positiva, pues ya se trabaja en la programación para el próximo curso, y están muy contentos".