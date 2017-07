Gene García presenta un disco de boleros con toques de jazz cubano en Badajoz

El cantante pacense Gene García, unas de las voces negras del blues blanco, eslabón español de la blackmusic, trabaja en la grabación de un nuevo disco que muy probablemente sorprenda, y para bien, pues se trata de una selección de boleros que lleva por título el nombre del grupo que lo interpreta, ‘Los Cinco’.

«La idea surge cuando me piden un grupo para un congreso que haga música popular y veo que lo que conozco no me gusta, así que le propongo a Gene hacer un disco de boleros», explicó Antonio Vega, manager y quinto miembro del grupo como productor ejecutivo. La formación la completan tres prestigiosos músicos de larga trayectoria en diferentes formaciones y numerosas colaboraciones, que se conocen bien y con los que ya ha grabado los dos primeros temas que saldrán en un single de vinilo: Aquellos ojos verdes y Messie Julián. Se trata de Pepín Muñoz a la batería, Pedro Calero al piano y Pepe Olmedo a la guitarra.

Los Cinco presentarán el Cd mañana a las 22.30 horas, en la sala Mecantil, y el sábado en Alandroal. El resto de temas --12 en total-- los grabarán en el mismo estudio de Madrid donde grabaron los dos primeros, y lo harán con un concepto que parece que ha calado en todos ellos al afrontar la fusión del bolero con toque de blues --en la voz de Gene-- y de jazz cubano.

Gene se encuentra «muy cómodo en este registro», afirmó Vega y corroboró el propio cantante, satisfecho con el resultado de lo hecho hasta ahora y muy «ilusionado con lo que queda por hacer». Gene pone su voz a temas populares añadiéndoles su cadencia de blues, de jazz y soul en una fusión que ya tiene espacio propio --El Cigala, Bebo Valdés, Buika-- para el público y la crítica.

Además, Gene prepara un concierto para el 22 de julio en el auditorio con la Iberiam Big Band y un proyecto «enorme, un homenaje a Elvis en el 40 aniversario de su muerte, con Inlavables y la Orquesta de Extremadura, en el palacio de congresos, para octubre», cuenta el cantante, que, además, trabaja en varios proyectos más en otras formaciones.

Por otro lado, las entradas se pueden adquirir en NeoDadá, Al-Bossa y la sala Mercantil.