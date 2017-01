«Hacía años que no dormía en una cama y toda la noche de un tirón»

Antonio tiene 40 años, nació en Badajoz y se crió en Mérida. Lleva 10 años viviendo en la calle. Desde hace unos cuantos en Madrid. Hace unos días regresó a la ciudad con la intención de reencontrarse con su familia, pero, según cuenta, no fue bien recibido en su casa y se encontró sin un lugar donde alojarse en plena ola de frío. Él es uno de los usuarios del albergue provisional habilitado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en colaboración con Cruz Roja y Cáritas, en las antiguas instalaciones de Proyecto Vida, en la calle Bravo Murillo. En Madrid, Antonio tiene un sitio fijo para dormir, un restaurante abandonado donde él mismo se ha fabricado un refugio. La mitad de una gran tinaja que encontró le sirve de cama. Cartones y mantas lo protegen del frío. Pero en Badajoz, después de tantos años fuera, temía no hallar un lugar seguro para pasar las noches. Se enteró de la existencia del albergue leyendo La Crónica de Badajoz. «Hacía mucho tiempo, años, que no dormía en una cama y toda la noche del tirón», reconocía este usuario. “He echado muchísimo en falta un colchón, la almohada…Muchísimo”, aseguraba.

«Es muy duro vivir en la calle…muy, muy duro», lamentaba. Según cuenta, aún convalenciente de un tumor cerebral y pocos meses después de que falleciera su padre, su madre lo echó de casa. «Yo tenía una vida de lo más normal y de repente me vi sin nada». Desde entonces, no sabe lo que es volver a un hogar al final del día. El viejo restaurante se ha convertido en su refugio. Lo comparte con otras personas en su misma situación. «Espero que no me hayan quitado el sitio cuando vuelva a Madrid», decía.

Además del calor de las mantas, Antonio ha encontrado en el albergue calor humano. Se nota en su trato con los voluntarios de Cruz Roja. Es cercano. De confianza. Los mismo pasa con otras personas que se alojan allí estos días.

Antonio bromea mucho con Carmen, una de las voluntarias de Cruz Roja. «Es una persona estupenda», valoraba. También Salvador, de 53 años, da mucha conversación a los voluntarios y a sus compañeros. Es malagueño, pero desde hace 18 años vive en Badajoz. «Conozco muy bien la calle y conozco muy bien el frío», relataba. No es la primera vez que se ve en esta situación «por problemas familiares». Desde hace dos meses, y hasta hace cuatro noches que llegó al albergue, dormía refugiado en el porche de una casa. «Lo más duro es vivir», decía con cierta resignación. «Pero miro para atrás y veo que hay mucha gente peor. Miles de niños se mueen diariamente, miles de personas no tiene para comer... La vida es así y ya está», reflexionaba.

También leyó en La Crónica que se había habilitado este alojamiento y decidió acercarse. Él conoce bien el trabajo de Cruz Roja y muestra con orgullo el carné de voluntario que guarda en su cartera. Estuvo 7 años colaborando con la organización. «Y ahora soy yo el que me veo aquí», decía. Salvador asegura que no le gusta pedir ayuda, pero cree que el ayuntamiento debería mantener este albergue al menos hasta que pase el invierno. «Luego en el verano, Dios dirá, pero que ahora tengan misericordia», pedía.

Mientras Antonio y Salvador charlaban con este diario, Rosa escuchaba atenta y de vez en cuando asentía con la cabeza. A cada mirada, respondía con una sonrisa. Ella es la única mujer que se ha alojado en estas instalaciones, el resto son hombres. También en el transcurso de la conversación llegó Emilio. No se encontraba bien y tuvo que ser ayudado por un voluntario a asearse y a ponerse ropa limpia. Duerme en un cajero, lo conocen y, temiendo que no pudiera desplazarse por sí solo, lo fueron a buscar en un vehículo para que pasase la noche en el albergue. El día antes llegó con síntomas de hipotermia.

Otras dos personas se pasaron por las instalaciones para avisar de que acudirían a dormir un poco más tarde. Finalmente, la noche del viernes se hospedaron seis usuarios. Todos desayunaron ayer churros con chocolate por cortesía de una churrería pacense.

«Al principio han sido reacios a venir, pero hemos intentado hacer un poco de psicólogos para convencerlos y que no pasen estos días de frío en la calle», contaba Carmen Jurado, una de las voluntarias. Ella se encarga, junto a otros compañeros, de recibir y atender a las personas que llegan al albergue. Además de ropa de abrigo, se les proporciona un kit de aseo, sábanas y un saco de dormir. También pueden tomar una bebida caliente o comer un bocadillo.

Tanto Cruz Roja como la policía local se han encargado de informar a las personas que pernoctan en la calle de la existencia de este recurso. A los que han declinado el ofrecimiento y han preferido seguir durmiendo donde lo hacen habitualmente a pesar del intenso frío, se les han dado mantas y sacos de dormir, según explicaba Larisa Pacheco, técnico del programa de Atención a Personas sin Hogar- Unidad de Emergencia Social. «Hay mucha gente que sabemos donde se ubica y los podemos ir a buscar, pero otros prefieren lugares más escondidos, donde no se les ve», comentaba.

La previsión era que el albergue provisional abriese sus puertas esta noche por último día. «Estamos a expensas de que el ayuntamiento decida si se prolonga o no este servicio en función de las alertas meteorológicas. Cruz Roja lo tiene todo preparado por si se decide seguir», explicaba Víctor Domínguez, responsable de la oengé.

Este alojamiento temporal para dar cobijo a personas sin hogar, que por primera vez se ha puesto en marcha en Badajoz, funciona desde la noche del pasado martes. Cáritas cedió el uso de las instalaciones, el IMSS corre con los gastos del vigilante de seguridad y Cruz Roja se encarga de la atención a los usuarios y de proporcionar los materiales que se le entregan.