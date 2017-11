Los incendios descienden un 17% a pesar de que empezaron en abril

A pesar de que este año la temporada de incendios se adelantó a los meses de abril y mayo, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, en verano se redujeron las intervenciones del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y el balance final del año es que ha habido un 17% menos que en el 2016, según los datos facilitados ayer por el jefe del servicio, Basilio González, que compareció junto al concejal del área, Francisco Javier Gutiérrez.

González explicó que la pasada primavera fue la más cálida desde 1965, además de muy seca en cuanto a precipitaciones y aunque la ausencia de lluvias no favorece el crecimiento de vegetación, el grado de humedad es muy bajo y propicia el inicio y el desarrollo de los incendios, lo que unido al calor, hacían prever que el verano iba a ser «complicado» en cuanto a incendios de campo, que se han adelantado dos meses. Así, en abril del 2016 sólo hubo 14 intervenciones y en el del 2017, un total de 49. En mayo el incremento fue mayor, pues pasaron de 26 a 111. «Normalmente abril era un mes tranquilo y no ha sido así y mayo ha sido tan duro como agosto». Por otra parte, en los meses más complicados como son julio y agosto, se ha producido una reducción «significativa» del número de intervenciones, que en julio han pasado de 224 a 111, prácticamente la mitad y, en agosto, de 151 a 70. En junio, la tendencia también fue de bajada, pues se ha pasado de 218 en el 2016 a 171 en el 2017, mientras que en septiembre descendieron de 113 a 79. Octubre ha sido prácticamente igual que el año pasado. Por meses, junio fue el mes con más actuaciones, 171, que representan el 24%. González apuntó que al adelantarse la temporada, los terrenos afectados ya no vuelven a arder en verano.

En cuanto a los datos totales, en el 2016 hubo 854 intervenciones hasta diciembre y este año suman 707, lo que supone 147 menos. Como curiosidad, un 20% de los avisos no requieren la actuación del servicio, porque son falsas alarmas o conatos que se autoextinguen. Este año ha habido 128 y en el 2016, 193.

En cuanto a la tipología, las intervenciones más numerosas son por incendios de pastos en el casco urbano (la ciudad, los poblados y las urbanizaciones), con un total de 489 y 102 de matorral o vegetación, 22 de cunetas y 22 en riberas, 7 incendios de podas y 17 forestales (bosque o monte).

Según el jefe de servicio, en «la mayoría» de estos incendios está presente la acción del hombre, bien por descuido o negligencia o porque son fuegos provocados. Gutiérrez, por su parte, destacó que han percibido una mayor concienciación de los propietarios respecto a la obligación de mantener limpios y desbrozados los solares, como obliga la ordenanza de protección contra incendios, vigente desde el 2014, y tras dos años en los que se incidió en la información. Este año se han enviado 371 requerimientos a dueños de terrenos y se han llegado a proponer 54 sanciones por incumplimiento, cuantificadas entre 750 y 1.500 euros. El concejal añadió que también el ayuntamiento ha contribuido a la limpieza de sus solares, aunque González reconoció que no ha llegado al 100%.