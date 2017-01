El interés de grandes empresas por la Plataforma Logística de Badajoz cae por el retraso

El retraso de más de 8 años que acumula la puesta en marcha de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico ha provocado que empresas que en un momento dado mostraron interés en instalarse en Badajoz, como no se les aseguró un plazo, desistiesen finalmente de sus intenciones y trasladasen su proyecto a otra ubicación, según informó ayer a este diario Juan Romero, gerente de la plataforma, quien aseguró que se trataba de «inversiones importantes», que ya son «irrecuperables».

A pesar de ello, existen en estos momentos «varios» negocios interesados en implantarse. Se trata de empresas dedicadas a la fabricación y a la distribución, extremeñas y de otras comunidades, «de menor tamaño de las que han llegado a pasar por aquí», aunque no pymes. Romero señaló que se ponen en contacto periódicamente con la gerencia --»nos llaman casi todos los meses»-- para confirmar las previsiones del comienzo de las obras de urbanización, según el gerente, que confió en que se inicien «en breve». «En unas semanas», se atrevió a decir. Los plazos que se pueden ofrecer son a tres años vista, dado que los trabajos de urbanización se prolongarán durante 2 años y tal vez en la última fase podrían compatibilizarse con la construcción de naves, con lo cual, hasta el 2019 no podrán empezar a instalarse empresas. La última fecha que se dio por parte de la Junta es que los trabajos de urbanización empezarían antes de que terminase el año. El Gobierno regional informó ayer de que el 5 de diciembre, por resolución de la Secretaría General, se reactivó el contrato de obras y el de asistencia técnica de la Plataforma Logística de Badajoz. «En estos momentos la dirección de obra y la asistencia técnica están finalizando el proyecto atendiendo a los requerimientos que durante el 2016 se han hecho por parte de las instituciones consultadas. Una vez finalizado el proyecto comenzarán las obras»

Así es difícil «vender» la plataforma, si no se concretan las tres ‘P’: precio, plazo y parcela. El precio sí está calculado. En estos momentos están trabajando con una oferta de entre 60 y 65 euros el metro cuadrado de terreno urbanizado. «Son precios realmente competitivos en el mercado nacional», pues en otras plataformas la media está entre 100 y 110 euros, casi el doble. Romero apuntó que hay que tener en cuenta que en Extremadura el precio del suelo industrial es inferior al de otras comunidades y además la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico ha recibido fondos europeos que redundan en un menor coste, sin olvidar las limitaciones en comunicaciones de Badajoz, aunque ofrezca particularidades ventajosas como su ubicación fronteriza, la proximidad de los puertos portugueses y situarse en una región con una importante producción agrícola. El precio de cada parcela dependerá de su ubicación.

Pero hasta que no comience la obra de urbanización no se iniciará la actividad comercial «fuerte», según Romero, pues para vender la plataforma se requiere respaldar la oferta con una «imagen». El gerente de la plataforma reconoció que el momento en el que se quiso poner en marcha este proyecto no fue el más propicio debido a la crisis económica, dado que se trata de una actuación que requiere una gran inversión inicial y aunque, en su opinión, ha contado con el respaldo de las administraciones, existían otras prioridades.