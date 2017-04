Julia Timón: «No se estaba negociando suficientemente bien con el PP»

Aunque la línea ideológica y el proyecto de Ciudadanos en Badajoz se mantienen, la llegada a la portavocía de Julia Timón sí conllevará algunos cambios «profundos» con respecto a la actuación de su antecesor, Luis García-Borruel. Así lo aseguró ayer la nueva portavoz del grupo en el ayuntamiento pacense en su primera comparecencia pública tras asumir el cargo el pasado martes.

Timón señaló que una de las principales diferencias será que no se van a «entorpecer» las relaciones con ningún grupo municipal, pues consideró que con Borruel como portavoz se estaban «cerrando las puertas» para algunos (en alusión al equipo de gobierno) y su objetivo es mantenerlas «abiertas» para todos. «Creo que realmente no se estaba negociando suficientemente bien con el PP, por eso trataré de ser mucho más dialogante», afirmó.

Otro cambio «profundo» en la manera de hacer en esta nueva etapa, según dijo, estará encaminado a «recuperar» las relaciones con Ciudadanos nacional y regional, que «se habían perdido». «Yo no trabajo sola, no quiero tener el protagonismo por mí, sino como representante de un partido fuerte e importante que está detrás de mí», señaló.

JUNTOS /Pese a estas declaraciones, la nueva portavoz de C’s insistió en que la relación con su antecesor es «buena» y que siempre ha estado basada en el «respeto y el diálogo», Añadió que seguirán trabajando «juntos» por el bien de Badajoz y expresó su «sincero» agradecimiento por la «gran labor» de Borruel en los dos últimos años. Timón mostró su confianza en el apoyo que tiene por parte de su compañero y aseguró que no forma parte de su «repertorio de problemas» que de aquí al final de legislatura el exportavoz pudiera dejar Ciudadanos y acabar en el grupo mixto. «Por lo que yo sé, no existe esa posibilidad», subrayó.

Sobre la presencia del concejal en el encuentro con vecinos que tuvo lugar tras el aplazamiento del Ayuntamiento Abierto que, según explicó, ella misma pidió por su nueva situación, la achacó a un «error» de comunicación entre ambos —en el momento «menos adecuado», reconoció—, volviendo a recalcar que su relación sigue siendo la misma que antes del relevo.

Julia Timón inició ayer los contactos como nueva portavoz con el PSOE. La próxima semana tiene previsto reunirse con Podemos y el PP. Sobre los grupos de la oposición, a los que Borruel se ha mostrado muy cercano en los últimos tiempos, afirmó que su posición no se desmarca «ni un centímetro» de la del exportavoz, por lo que continuará el diálogo con ambas formaciones.

Con respecto al argumento de la oposición de que con el cambio en la portavocía de Ciudadanos se da una opción «más cómoda» al PP para negociar y llegar a acuerdos, Timón recalcó que no solo mantendrá las mismas exigencias respecto al grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura y los presupuestos del 2016, sino que estudiará «que se puedan ampliar». En este sentido, afirmó que una de sus prioridades será que se empiecen a negociar los presupuestos municipales del 2017, porque no se puede permitir que la ciudad esté «parada» y que los ciudadanos se vean «perjudicados» por unas cuentas prorrogadas. «A nivel nacional no se está haciendo así y no se va a hacer a nivel local», comparó. Así, aseguró que exigirá al equipo de gobierno de una manera «contundente», que no «autoritaria», que presente cuanto antes un borrador.

MOCIÓN DE CENSURA / Tampoco considera Timón que, como se ha dicho, con su nombramiento se haya tratado de desactivar la moción de censura impulsada por el PSOE. «Si hay corrupción alguien tiene que irse. Vamos a seguir en esa línea y de ahí no nos vamos a mover ni un centímetro», dijo. No obstante, insistió en que la moción de censura sigue sin estar sobre la mesa, como han venido repitiendo ella y Borruel desde que se anunció. «Hemos hablado largo y tendido sobre ese tema y siempre hemos estado en la misma sintonía», afirmó.

Preguntada por la situación laboral de sus hijos, motivo de rumores en los últimos días, fue tajante al asegurar que ninguno de ellos ha trabajo «nunca» en Ifeba. También negó que se le hubiera ofrecido un contrato a alguno de ellos en el PP. «Si alguien lo hubiera hecho, lo habría considerado un insulto personal», afirmó.

Timón aseguró que afronta su nueva etapa como portavoz de C’s con «mucha ilusión y nuevos retos» y que asume este cargo con la misma motivación que la llevó a la política municipal: «La ciudad de Badajoz». Insistió en que, como sostuvo el partido cuando se anunció el relevo, el cambio obedece «a la evolución de un partido de reciente creación».

Asimismo, explicó que el pasado martes recibieron el comunicado en el que se instaba a que de forma «inmediata» se produjese la sustitución en la portavocía y que ese mismo día comunicó la nueva situación a alcaldía.

Sobre las declaraciones de Borruel quien, a preguntas de los vecinos en el encuentro de la plaza de España, aseguró que no le cabía la menor duda de que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, conocía antes que él su destitución, se mostró «sorprendida». «Habrá que preguntárselo al alcalde», dijo. Ella aseguró que se enteró de la decisión el mismo día que el exportavoz, cuando a ambos se lo comunicaron por teléfono.