La Junta solicita a la Diputación de Badajoz 2.000 metros del hospital provincial para la escuela de Idiomas

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que la Junta de Extremadura ha solicitado este viernes a la institución provincial 2.000 metros para la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas en el antiguo hospital provincial situado en la capital pacense.

Gallardo ha concretado que este viernes se ha recibido en la diputación un registro de entrada por parte de la Junta, consistente en la petición de 2.000 metros para la construcción en el edificio del hospital provincial de la Escuela Oficial de Idiomas, actualmente ubicada en el palacio de Godoy.

"Es un motivo de satisfacción por cuanto que empieza a tener proyectos que le darán vida", ha señalado, para agregar que la diputación "lo más ágil posible" empezará a trabajar para que "eso sea una realidad compatible, lógicamente" con el proyecto que se está impulsando por parte de la institución y que "en ningún caso elimina la posibilidad de que haya instalaciones de ámbito educativo, social, cultural y todo lo que quepa allí" para que de "vida a la ciudad" y sea un edificio "24 horas abierto".

De igual modo, ha sostenido sobre la solicitud por parte del Ejecutivo regional que "demuestra claramente" su "compromiso" con la ciudad de Badajoz con la construcción de una nueva Escuela Oficial de Idiomas que "necesita" la localidad y con una infraestructura como el hospital que está "inmejorablemente ubicada" en un "enclave extraordinario". "Por nuestra parte no tendremos ningún inconveniente, insisto, en compatibilizar lo que estamos realizando con la cesión de esos terrenos", ha recalcado.

Gallardo ha hecho estas declaraciones a los medios tras el pleno de este viernes, donde también ha sido interpelado por las manifestaciones mostradas por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ante la renuncia del representante del ayuntamiento en la comisión técnica constituida en la diputación para valorar los ocho proyectos presentados para la recuperación del hospital provincial y las "dificultades" que tiene a la hora de nombrar un representante de la misma.

Al respecto, el presidente de la diputación ha destacado en primer lugar que "todo lo que sean medidas preventivas que puedan suscitar posteriormente un contencioso" y que "por un defecto de forma se pueda ganar por parte de quienes lo presentan aún cuando se cumplan todos los preceptos legales" es "positivo".

En este sentido, ha dicho, ha hablado en la mañana de este viernes con Fragoso "precisamente para charlar sobre la renuncia de este funcionario", ante lo cual ha asegurado que entiende "perfectamente" las explicaciones que les ha trasladado el primer edil porque "van en la línea" de las citadas "medidas preventivas" y de cara a "poner en valor todo tipo de precauciones con el objeto de que el procedimiento sea implecable, intachable desde el punto de vista legal".

De este modo, la Diputación de Badajoz convocará al ayuntamiento con una "petición expresa de que exclusivamente presente a un representante técnico" con el objeto de que el consistorio esté presente en el proceso y tenga conocimiento "claro de lo que se pretende en los distintos procesos que se presentan", ha remarcado, para matizar que se hará "sin ningún tipo de especificidad con relación a cargos" o a que tengan que desempeñar una "función concreta".

Sobre esto último, ha concretado que "parece ser" que jurídicamente es lo que "pudiera luego ocasionar algún problema", así como el ayuntamiento "no se ha ido en absoluto de este procedimiento" y "quiere estar presente" según le ha trasladado Fragoso esta mañana, por lo que la diputación le va a mandar al ayuntamiento la petición convocando a un miembro técnico del consistorio "sin ningún tipo de título".

Plataforma

Cabe destacar que, durante el pleno de la diputación, han irrumpido varios miembros de la plataforma en defensa del hospital provincial portando una pancarta que rezaba: '¡Salvemos el hospital! ¡No! Al plan destructor'; al tiempo que han indicado que un grupo de ciudadanos no están de acuerdo con el plan director y quieren ser recibidos para mostrar sus ideas.

A este respecto, Gallardo ha aseverado que la diputación "sigue su hoja de ruta" y que la misma está "claramente marcada" y "tiene que ver con la generación económica" en el antiguo hospital, que actualmente está "cerrado" y en "semirruina", y con el "máximo respeto a la conservación y al patrimonio".

Así, ha asegurado que la Diputación de Badajoz "no va a hacer nada en contra de la conservación" y tendrá en cuenta "todos los elementos patrimoniales que se tengan que poner en valor en el hospital", así como que "una cosa es ésa" y otra la "reivindicación legítima" de una serie de ciudadanos que "deciden" que dicho céntrico inmueble "tiene que ser otra cosa" cuando la propiedad es de la institución provincial que, cumpliendo con la legalidad, tiene la capacidad de presentar un proyecto.

También, ha reconocido que la "finalidad última" es del ayuntamiento porque tiene que aprobar las licencias, pero ha entendido que el consistorio "no tiene ningún inconveniente en el proyecto que plantea la diputación" porque "si no, lógicamente, hubiera dicho desde el inicio: oiga no presenten ese proyecto porque cuando entre en este ayuntamiento no va a ser aprobado'".

"El ayuntamiento lo único que quiere es que el proyecto que presente la diputación sea un proyecto escrupuloso con la ley y con la conservación del patrimonio y en ese sentido les garantizo que será así", ha concluido.