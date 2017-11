Una mujer será capataz por primera vez de una cuadrilla de costaleros de Badajoz

Hay tradiciones que se enquistan sin dar opciones a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hasta que alguien da un paso que aunque pueda parecer pequeño, es el definitivo para cruzar la meta. María del Mar Silva (Badajoz, 1993) acaba de hacerlo al ser la primera mujer capataz que llevará cuadrillas de hombres (las hay de costaleras). Lo hará con el paso del Amarrao, en la Hermandad de la Virgen de la Soledad, que saldrá el Jueves Santo a las 18.00 horas. Los ensayos comienzan el 6 de noviembre.

María del Mar Silva, que no esperaba hacerse cargo de esta responsabilidad, es la astilla de un palo que se marchó de forma temprana, José María Silva, Joselón, costalero durante casi 30 años y capataz también con el Amarrao entre el 2008 y el 2011. Murió en el 2012. Su hija lleva 10 años de hermana y en la cofradía desde «chica» porque eran costaleros su abuelo, su padre y su tío. «Es de familia». Ha llevado pasos en «chicotás (tramos) cortitas» cuando la invitaban a ponerse. «Pero yo a mi padre siempre lo he visto desde fuera, casi desde que nací». Recuerda con nitidez que el día que ofrecieron a Joselón sacar al Amarrao de capataz, la avisó a ella rápidamente para contárselo. «Y cuando me llamaron a mí se me pasó de todo por la cabeza». No sabe cómo se aprende a ser capataz, porque reconoce que «es difícil». «Si ser costalero es difícil, capataz lo es más, porque tienes que llevar mil ojos, estar pendiente de los costaleros, del paso, de los nazarenos y todo bien enhebrado». Requisitos imprescindibles, en su opinión, son «la seriedad y el compromiso». Nunca se lo planteó y para ella «es un orgullo que hayan contado conmigo, no me lo esperaba».

Cuando se lo propusieron se le saltaron las lágrimas y no dudó en ningún momento a la hora de aceptarlo, a sabiendas de que sienta un precedente «en un mundo que es de hombres». Si de algo está segura es de que su labor no será distinta -«no tiene porqué»- y no cree que la vayan a tratar de forma diferente. «El mismo día que me presentaron a la hermandad, fui como uno más».