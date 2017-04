«Nos desmarcaríamos de un gobierno con Podemos»

Es uno de los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, gracias a cuyos votos el alcalde es del PP. Julia Timón Esteban (Talavera de la Reina, 1958) es profesora de Biología desde hace 30 años e imparte clases en el Centro de Educación de Adultos Abril.

-¿Tanto monta, monta tanto Julia como Luis?

-Eso es así, aunque él es el portavoz y además su experiencia pesa mucho. Es cierto que yo soy nueva en política. Es una situación para mí de mucha responsabilidad y la verdad es que me lo he planteado como un reto. Estoy entusiasmada con lo que estamos haciendo pero hay dos votos: el de Luis y el de Julia Timón.

-¿Eso quiere decir que tenéis criterios independientes?

-No, Ciudadanos es Ciudadanos y Julia Timón representa a Ciudadanos en Badajoz.

-¿Qué balance hace de lo que va de legislatura?

-La primera parte fue emocionante, por encontrarme en una situación muy expansiva. Yo me dedicaba, además de a mi trabajo, a una oenegé y llevo muchos años ejerciendo el servicio a los demás. Para mí fue hacer lo mismo pero de forma más expansiva, intentar ayudar a muchísimas más personas. Me parecía muy interesante y me motivaba.

-¿Y la segunda parte?

-El último año ha sido un poquito más decepcionante. Creí al principio que habría cooperación entre dos fuerzas políticas (PP y C’s) que habían llegado a unos acuerdos que habían firmado y que tendrían unas consecuencias positivas para la ciudad. Pero he ido viendo que no hay diálogo y no se escucha. La verdad es que asumo mi parte de responsabilidad. Algo no hemos hecho bien. En otras ciudades ha habido acuerdos para la investidura de un grupo y ha habido encontronazos pero con el paso del tiempo han encontrado fórmulas para llegar a encuentros. Sin embargo, aquí no lo hemos conseguido. No tengo ni idea del motivo.

-¿Ya no se sienten socios del equipo de gobierno?

-Creo que el momento actual es clave. A partir de ya mismo va a haber una inflexión porque están los presupuestos y hay que tomar una decisión porque la ciudad no se merece esto. Yo tengo mi trabajo y mi vida y estoy aquí para hacer algo. Si no puedo hacer nada, no tiene sentido. Debemos tomar una decisión ya mismo. Quiero decir en voz alta que alguien tiene que empezar a tomar decisiones y a escucharnos. Creo sinceramente que tendríamos que estar físicamente juntos a diario, el alcalde con Luis y conmigo, y la teniente de alcalde, para el bien de la ciudad, porque hemos firmado unos acuerdos. No estamos hablando y deberíamos hacerlo todos los días. No entiendo por qué no se hace.

-¿Cómo cree que se resuelve esta situación?

--Hay que hacer algo para que sepamos poner las cosas en común sobre la mesa y empecemos a trabajar de una manera dialogante y concreta, que cada uno sepamos hasta dónde puede llegar el otro y negociar sentados. No es bueno para la ciudad quedarse en ruedas de prensa. El encuentro entre el PP y Ciudadanos es necesario para conseguir proyectos para la ciudad. Nosotros podremos escuchar, pero también se nos tiene que escuchar.

-¿Cree entonces que aún es salvable la relación PP-C’s?

-- Nosotros seguimos en esa relación. El día que nos den con la puerta en las narices tendremos que buscar otras opciones. Yo tengo mucho aguante. Será por ser madre, profesora o incluso por ser mujer. No me rindo porque creo que la ciudad merece que aunque seamos solamente dos concejales, estemos a la altura y así lo estamos demostrando.

-¿Se sienten respaldados por los órganos regionales de su partido?

-Hay momentos en los que no sabes muy bien cómo van a ir las cosas porque es un partido muy nuevo. Pero en otros, cuando las cosas se han puesto difíciles sí te sientes respaldado. A veces te preguntas dónde están pero cuando hay dificultades, están ahí.

-Con el anuncio de la moción de censura ¿se sienten presionados?

- Sí. Hay veces que he sentido la presión.

-¿Por parte de los grupos de la oposición o de su partido?

-En general. Sientes que la presión está por todas partes. También por los medios de comunicación. Pero siempre hemos contado con eso. Son dos los votos que se necesitan y hay presión.

-¿La postura del grupo es unánime con la moción de censura?

-Totalmente.

-Si se admite la denuncia del PSOE por cobros en los poblados ¿La moción sería factible?

-Sería planteable. Si hubiese corrupción demostrada, Ciudadanos se desmarca absolutamente de cualquier partido. Desde luego lo que no va a hacer Ciudadanos es alimentar ese tipo de conductas, porque el único que sale ganando es el adversario político, del que nos separamos totalmente, que es Podemos. Nosotros nos desmarcamos totalmente en todo aquello que creemos que a la ciudad no le viene bien.

-¿En qué se desmarcan del grupo municipal de Podemos?

-Nos desmarcaríamos de todo aquello que nos uniese a Podemos. Por ejemplo, si se va a hacer un gobierno en el que entrase Podemos. Nunca entraríamos, porque no pensamos que sea bueno para la ciudad. Podremos estar de acuerdo en algunas ideas, como el Hospital Provincial, pero no vamos a estar de acuerdo en que forme parte de un gobierno en Badajoz.

-Entonces, en el supuesto de que el PSOE impulse la moción de censura...

-No voy a entrar en supuestos.

-Pero ahora están llegando a acuerdos con los dos grupos de la oposición.

-Porque cuando algo es bueno para la ciudad, nuestras puertas están abiertas para todo, para cualquier ciudadano, asociación y grupo político. Todo es respetado, venga de donde venga.

-¿Le afectan las acusaciones en las redes sociales?

-Cuando tú sabes cuál es tu posición y la gente que te conoce te llama y te apoya, llego a la conclusión de que estoy en el camino correcto y si alguien quiere hacerme daño no puedo evitarlo, sólo confiar en el Estado de Derecho.

-¿Esperaba que ocurriese?

-No, al menos al principio. Pero en este mundo hay de todo y me lo he encontrado.