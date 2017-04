Las arcas municipales no han salido ganando con el nuevo sistema de pago a los concejales no liberados (20 de 27) de la corporación local, que se incorporó al presupuesto del 2016 y empezó a aplicarse en julio del año pasado. Como los presupuestos están prorrogados, el método aplicado en el 2017 continúa siendo el mismo, basado en cambiar las percepciones fijas mensuales por cantidades variables en función de su asistencia a plenos, a comisiones y a la Junta de Gobierno Local.

Ninguno de los 20 concejales no liberados cobra menos que antes y al ayuntamiento le supone una media de 9.413 euros al mes más que con el procedimiento anterior y que al año suman casi 113.000 euros.

El gasto en sueldos se ha incrementado a pesar de la reducción en el número de concejales liberados del equipo de gobierno, a pesar de reducir los que tienen dedicación exclusiva Desde julio cobran una cantidad variable según las comisiones y plenos a los que asistan.

Los del PP han llegado a percibir 2.000 euros algún mes y en la oposición, hasta 1.000 euros El nuevo sistema de pago a concejales no liberados cuesta 9.400 € más al mes que Ciudadanos impuso al PP entre los compromisos para la investidura como alcalde del popular Francisco Javier Fragoso. Según este acuerdo, de los 13 concejales del PP sólo 7 tienen dedicación exclusiva (el alcalde, María José Solana, Maripaz Luján, Celestino Rodolfo, Beatriz Villalba, Paloma Morcillo y Antonio Ávila) y perciben una cantidad fija al mes de 3.802 euros brutos con 14 pagas anuales, a excepción del alcalde, cuyo salario es de 4.717 euros.

Esta cantidad es fija para todos ellos, independientemente de los plenos que se celebren cada mes y de a cuántas reuniones de comisiones asistan.

Los otros 6 concejales del PP no están liberados y reciben cada mes una retribución variable en función de su actividad municipal. Hay tres que además son diputados provinciales: María José Solana (liberada desde que dejó la corporación el entonces primer teniente de alcalde, Germán López Iglesias, en noviembre pasado), Jesús Coslado y Blanca Subirán. Ninguno de los dos últimos está liberado. Subirán percibe del ayuntamiento una media mensual de 1.600 euros, aunque en julio llegó a 2.000, por ser un mes de inusual actividad municipal.

Coslado, por su parte, recibe entre 850 y 1.000 euros mensuales, porque no pertenece a la Junta de Gobierno Local.

JUNIO / Hasta junio del año pasado los concejales del PP no liberados percibían cada mes una cantidad fija de 415 euros y, los de los grupos de la oposición, 330, independientemente de los plenos que se celebrasen y a cuántas comisiones asistiesen. Con el nuevo sistema de percepciones, que se aprobó cuando se votaron los presupuestos municipales del ejercicio anterior, por acuerdo entre el PP y Ciudadanos, los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno Local perciben 200 euros cada vez que se reúne, y suele hacerlo -salvo motivos excepcionales-- todas las semanas.

Además, se establecieron 150 euros por las asistencias a comisiones informativas, con un tope de 4 y la misma cantidad por las reuniones de los organismos autónomos con 6 como máximo. Por acudir a los plenos ordinarios (uno al mes como mí- nimo, salvo agosto, que es el mes en el que la actividad municipal se detiene), todos los concejales no liberados reciben 250 euros y, si es extraordinario, la cuantía es de 150 euros.

Con este nuevo sistema de establecer las percepciones, los concejales no liberados del PP han llegado a triplicar e incluso quintuplicar algunos meses la cantidad que llega a sus cuentas bancarias, pues de los 413 euros fijos que tenían asignados antes, en estos últimos meses han llegado a percibir hasta 2.000 como máximo y otras cantidades que oscilan entre 1.700 y 1.000 euros, como mínimo. El concejal que menos viene cobrando todos los meses es Jesús Coslado, que no ha pasado de mileurista.

También hay que tener en cuenta que en agosto ninguno de los no liberados cobra nada, porque no hay actividad municipal. La oposición tampoco ha salido mal parada, aunque la situación de la que partía era ciertamente inferior, con apenas 330 euros fijos todos los meses. Lo mí- nimo que han cobrado con este nuevo sistema (sin contar agosto, que no percibieron nada) ha sido 400 euros, salvo los concejales de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero y Amparo Hernández, que ha llegado a recibir solo 250 euros en septiembre, seguramente porque sólo asistieron al único pleno ordinario.

La cantidad máxima que han percibido algunos concejales en la oposición han sido 1.000 euros, en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre. Los tres concejales de Podemos anunciaron que destinarían estas cantidades percibidas a un fondo para fines sociales. (En los pies de las fotografías que acompañan esta información aparecen las cantidades recibidas en enero).