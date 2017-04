La obra del edificio agrietado en Suerte de Saavedra de Badajoz empieza la próxima semana

Las obras para reparar la fachada agrietada del edificio de la calle Vidal Lucas Cuadrado, en Suerte de Saavedra, comenzarán la próxima semana. La comunidad de propietarios ha encargado los trabajos a la empresa Al-Senera SL por un importe de 51.000 euros, a los que habrá que sumar los gastos del proyecto, arquitecto, aparejador y dirección de obra. Se solicitaron cinco presupuestos y se recibieron tres ofertas de otras tantas empresas.

En el bloque, de 4 portales, hay 70 viviendas, 37 de ellas propiedad de la Junta de Extremadura, a la que también pertenece el garaje, y el resto de titularidad privada. El coste de la reparación de la fachada, que habrá que demoler y volver a levantar, ya que corre riesgo de derrumbe, se repartirá entre todos los propietarios. Según explicó ayer una de las vecinas, el importe que deberán aportar cada uno asciende a 125 euros. «Es menos de lo que esperábamos, así que al final estamos contentos», señaló. Además, se les ha dado la posibilidad de que lo abonen de una sola vez o en seis cuotas hasta el 31 de diciembre. La Junta aportará el porcentaje que le corresponda por sus propiedades.

El administrador de los bloques 1 y 3 y los garajes, Cándido Cancho, explicó que, con el objetivo de minimizar la aportación de los vecinos, se ha presentado ya una solicitud al programa de ayudas Peeve de eficiencia energética de la Unión Europea, por lo que cuentan con recibir los 15.000 euros que se conceden como cantidad máxima y que ingresará directamente la comunidad de propietarios.

El periodo de ejecución de la obra es de entre un mes y medio y dos y no será necesario que los vecinos de los pisos afectados por el muro agrietado abandonen sus viviendas mientras se desarrollan los trabajos. «Se ha proyectado de manera que la intervención tenga la menor repercusión posible en los inquilinos», dijo Cancho.

La grieta, según los vecinos, lleva años en la fachada, pero fue a finales de marzo, cuando tras una noche de viento, se sintieron realmente alarmados y se comprobó que había riesgo de derrumbe.

Entonces el edificio se aseguró con sargentos para evitar desprendimientos y se valló un amplio perímetro para impedir el paso a la zona (hasta se trasladó la parada del autobús urbano varios metros). La fachada afectada está justo sobre la puerta del garaje, por lo que los vecinos no han podido utilizarlo durante este tiempo. Según el administrador y los propios inquilinos, desde que establecieron estas medidas de seguridad --coordinadas por los aparejadores de la Junta, uno particular y supervisadas por el arquitecto municipal-- no se han producido desprendimientos ni ha habido nuevos problemas a causa de la grieta.