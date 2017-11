La obra de renovación del colector de Ricardo Carapeto se licita por 122.000 €

El ayuntamiento ha sacado a licitación la renovación del colector de saneamiento de la avenida Ricardo Carapeto, en San Roque, con un presupuesto base de 122.000 euros. Esta actuación, una de las tres que contempla el último Plan de Impulso a la Economía Local en la red de agua de la ciudad, afectará al tramo entre las calles Bilbao y Cáceres, donde casi a diario es necesaria la asistencia de un camión de la concesionaria del servicio, Aqualia, para evacuar parte de las aguas residuales que se acumulan y estancan en el actual colector.

Las conducciones están prácticamente desintegradas debido a su antigüedad y la canalización ya no cumple las funciones de canalización para la que se ejecutó en su día, según el Servicio de Inspección y Gestión Integral del Agua. Ahora se sustituirá la actual conducción por otra de PVC, así como los pozos existentes, enganchando las acometidas domiciliarias a la nueva red.

El plazo de ejecución de las obras será de un mes y deben estar concluidas antes del próximo 31 de diciembre, ya que están financiadas con cargo al remanente. La empresa que ejecute los trabajos se hará responsable durante un año de los problemas que se pudieran presentar.

Esta era una de las actuaciones que el ayuntamiento consideraba prioritaria en la red de saneamiento de la ciudad junto con la sustitución del colector de la calle Cardenal Cisneros, en la barriada de San Fernando, que ya se ha ejecutado. En este caso, el colector también había desaparecido prácticamente con el paso de los años y se estaban produciendo filtraciones de aguas fecales a los garajes de varios edificios.

Esta no es la única obra relacionada con infraestructuras de agua pendiente en la principal avenida de San Roque. Los vecinos llevan años denunciando los continuos reventones que sufre la red de abastecimiento, lo que perjudica especialmente a los numerosos negocios que se ubican en esta vía. Aqualia ya explicó que estas roturas fortuitas en las tuberías se deben a la antigüedad de las mismas y a los cambios de presión, que no soportan y revientan. La empresa realiza un especial seguimiento a esta zona de la ciudad y ha instalado en todo el barrio válvulas reductoras de presión. El concejal de Aguas, Francisco Javier Gutiérrez ya ha señalado en distintas ocasiones, que esta obra, junto con la de la avenida de Juan Sebastián Elcano, están previstas por el ayuntamiento, aunque se llevarán a cabo en función de la disponibilidad presupuestaria, por lo que aún no tienen fecha.

FRANCISCO GUERRA/ Sí tiene reservada una partida, aunque todavía está pendiente de conocerse su adjudicación, la renovación de las tuberías de agua potable en la calle Francisco Guerra, en la barriada de Valdepasillas, donde también son frecuentes los reventones (se llegaron a contar hasta 17 en menos de dos años) y los cortes en el suministro.

Esta obra, incluida en los presupuestos municipales del 2016, salió a licitación el pasado mes de junio. El presupuesto base de licitación es de 183.640 euros. La actuación consistirá en sustituir las actuales conducciones de fibrocemento por otras de mayor sección, lo que permitirá tener mayor caudal y que aguanten la presión, pues esta es la que hace que ahora se produzcan continuas roturas.