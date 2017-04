La oposición celebra el pleno abierto en la calle ante el cierre del Ayuntamiento de Badajoz

Luis de Morales presidió desde su pedestal la tarde de ayer el pleno abierto que se celebra el miércoles siguiente al oficial, el correspondiente a abril, pues el equipo de gobierno decidió cerrar las puertas del palacio consistorial y los concejales de la oposición y la treintena de vecinos que acudieron a la cita -a las 18.00 horas-, se encontraron con que no les permitieron la entrada. Incluso concejales del PSOE que estaban dentro tuvieron que salir.

El equipo de gobierno respondió a este diario, tras conocerse un comunicado del PSOE criticando la «suspensión», que no se trataba de tal, «sino de un aplazamiento», debido «a los cambios producidos en el grupo de C’s». Poco después se conocía una convocatoria en redes sociales para ir a las puertas del ayuntamiento.

Así lo hicieron las concejalas del PSOE Monserrat Rincón y Rita Ortega; de Podemos, Amparo Hernández, como también el secretario regional de esta formación, Álvaro Jaén; y el edil de Ciudadanos Luis García Borruel, quien a preguntas de los asistentes sobre el carácter de su presencia en el pleno callejero, manifestó que «como concejal de Ciudadanos». Del grupo popular no estuvo ningún representante.

Explicó Borruel, que centró la atención de la reunión en un primer momento, por su sustitución como portavoz del grupo municipal del partido naranja en el ayuntamiento, que «estoy aquí porque fui yo el proponente de esta figura de pleno abierto, en nombre de Ciudadanos; además, nadie me ha informado de que no se fuese a celebrar».

Sobre si se lo comunicaron a la nueva portavoz de su grupo, afirmó que «no lo sé, pregúntenle a ella». Y Cuando le requirieron las causas de los cambios en la portavocía y en la secretaría del grupo, respondió «por los últimos acontecimientos acaecidos en Badajoz», las misma palabras que utilizó la dirección regional de su partido para anunciarle el cambio. Le preguntaron también si «el alcalde tenía conocimiento previo del de sus sustitución», a lo que respondió: «No me cabe la menor duda».

La moción de censura fue otro de los asuntos por los que le interrogaron, y a otros ediles, y afirmó que «yo nunca he dicho que vaya a apoyar una moción de censura. Para ello se tendría que dar un caso probado de corrupción y que se viera implicado el alcalde, y no me consta; yo no lo he visto y así lo tengo que decir», además de que «!la línea del partido es la que es».

Tras este tema se debatió sobre «falta de transparencia», qué «es o no corrupción», pidiendo algunos que salga la ciudadanía a protestar en la calle «por tener el PP secuestrado el ayuntamiento». También se interesaron por el Plan Dusi y los barrios.

Fue así como concejales y vecinos decidieron, ante el cierre de las puertas del ayuntamiento, celebrar el pleno abierto en la plaza de España. «Siento pena porque hayan cerrado la casa de todos y alegría porque estemos aquí, porque la democracia nace en las plazas», manifestó una de las asistentes. Los concejales presentes señalaron que «nosotros estamos aquí y responderemos a las preguntas que planteen, como si estuviéramos dentro». Otro asistente leyó un mensaje del alcalde «de las 14.50», en el que decía que el pleno abierto no se suspendía, se posponía.

Los ediles explicaron a los vecinos su labor y dijeron que «es indignante que no se vea el trabajo que hace la oposición». Jaén señaló que «así es la gestión del PP; decide cerrar el ayuntamiento para el pleno abierto sin razón y sin informar, en un acto irracional y antidemocrático».