Un pacense gana 9 millones con el Cuponazo de la ONCE

Estoy muy, muy contenta por haber repartido tantísimo dinero entre gente que lo necesita, que les vendrá muy bien», manifestaba ayer a este diario Luisa Rodríguez Silva, vendedora de la ONCE que ha repartido 9.175.000 euros del Cuponazo en la ciudad, 9 de ellos a un único vecino, y el resto a otros siete.

Luisa Rodríguez es vendedora de la ONCE «desde el 2008». Regenta un quiosco situado en la avenida José María Alcaraz y Alenda, en el cruce con la calle Jacinta García Hernández. donde expidió los ocho cupones que resultaron agraciados en el sorteo del pasado viernes, día 28 de abril. Y los conoce.

Afirma la vendedora que «sé quiénes son porque son clientes habituales, pero no he hablado con ellos aún, porque no voy los fines de semana, pero lo haré cuando vuelva al quiosco». que ayer mostraba un cartel con el premio Sí sabe que «les vendrá muy bien». Es la primera vez que entrega un premio gordo desde que comenzó su trabajo, lo que le hace sentirse «muy ilusionada». La vendedora reconoce estar «muy emocionada, contentísima, porque es el mayor premio que he repartido en estos siete años y lo he vendido a mis clientes favoritos».

Así, de los ocho cupones premiados en el sorteo del Cuponazo, hay uno que ha resultado ganador de los 9 millones de euros, es el premio principal más el número de la serie «con la paga», explica Luisa Rodríguez, mientras que los otros siete boletos han resultado premiados con los 175.000 euros restantes; es decir con 25.000 euros cada uno.

Además, el Cuponazo ha dejado un total de 10,9 millones de euros en premios repartidos entre ocho comunidades autónomas del país.

Madrid capital fue una de ellas, con la mayor cuantía después de Badajoz, pues recayeron 500.000 euros; le sigue Cataluña, que resultó agraciada con 350.000; Murcia, Elche e Ibiza con 250.000 en cada ciudad. También Canarias, con otros 100.000, y Algeciras, con 25.000.