Pasión real

Lo único que no me ha decepcionado, mi única pasión han sido los libros», dijo Jane Austen, al parecer. Ella también creció con esa idea. Con cinco años aprendió a leer. Con Platero y yo, después Tom Sawyer ... Leía y leía sin descanso. Voraz. Escondida en una mesa con una faldilla que era su telón, bajo las sábanas con una linterna. En la calle, esperando a sus amigos, en un rincón invisible de la celebración familiar, en un escalón, ajena al trasiego frenético entre clase y clase. Buscaba su dosis casi diaria en bibliotecas, pidiendo por correo los descatalogados, en la ferias de usado, en las librerías de viejo en Madrid. Oliendo, acariciándolos, marcando con el ex libris sus únicas propiedades. Y disfrutaba contemplando cómo cubrían las paredes, una bellísima y acogedora parra, creando su escenario, creándola. Era una niña cuando llegó al cine, desbordante, cegador, y la llenó de toda la luz posible, en cinemascope, en blanco y negro, sobre todo en blanco y negro. Y la música. También negra. Fuerte. Vibrándola. Y blanca. Como la calma, las sábanas frescas, los visillos ondeando un domingo, temprano, siguiendo una partitura para viola de gamba.

Muy pronto también, como todo en su vida, comenzaron los viajes. Primero soñados, después recorridos entre árboles frondosos, acantilados, carreteras largas, nocturnas fronteras que antes cruzaron los escritores, los personajes, donde mil años antes pisaron otros cuya historia había estudiado y amado, imaginado al son de una banda sonora real. Saboreaba las estancias largas, conocer el nombre de la boulangerie más cercana, saludar cada mañana la misma ola, que, para llamar la atención, veinticinco años después, rompía a sus pies con un bonne journee, idéntico, masculino y galante. Y así se fue conformando su mundo. Pero ya no lo disfrutaba desde dentro como un forro de seda de cuya existencia solo conocía su piel. Consiguió no temer la decepción, ni la vida fuera de las tapas protectoras de los libros. Se había encandilado con el después de los títulos de crédito. Y así aprendíó, aprendí a vivir con pasión cada día.