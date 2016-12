La película El país del miedo opta a tres Premios del Cine Andaluz

La película El país del miedo, dirigida por el extremeño Francisco Espada y producida por Tragaluz, ha sido nominada a tres categorías de los Premios del Cine Andaluz, que anualmente otorga la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía). La cinta opta a los galardones de Mejor Interpretación Masculina para el actor José Luis García-Pérez; Música y Canción Original (So Far and Yet so Close), ambas para el compositor Antonio Meliveo. Esta canción ya obtuvo la nominación en la misma categoría en la pasada edición de los Premios Goya.

La gala de entrega de estos premios, con más de tres décadas de historia, tendrá lugar el próximo 28 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, y cuenta con el respaldo de la Fundación SGAE, Aisge, el Ayuntamiento de Sevilla, Egeda, la Raditelevisión Pública Anadaluza, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Unicaja, Aedava, Cruzcampo y Renfe.

La productora extremeña recordó en un comunicado que a estos reconocimientos se suma el Premio al Mejor Tráiler de Largometraje Nacional para El país del miedo, recibido el pasado sábado 17 de diciembre en el IX Festival de Cortometrajes de Bujaraloz, en Zaragoza.

La película de Tragaluz continua exhibiéndose actualmente en universidades y centros educativos de Estados Unidos y Canadá, mientras que en España acaba de arrancar su distribución por circuitos culturales y educativos, más cercanos al público joven, donde ha despertado mucho interés la temática que se pone de manifiesto en la película, ya que aborda el acoso escolar.

La cinta está basada en una novela homónima del escritor Isaac Rosa y supuso el debut en la dirección de largometrajes de Francisco Espada.